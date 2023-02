Karol G triunfa en su presentación dentro del Festival de Viña del Mar

El domingo 19 de febrero dio inicio la edición número 62 del Festival de Viña del Mar en Chile, y Karol G puso a bailar al público asistente de La Quinta Vergara con una colección de sus éxitos. Usando un minivestido de gasa en color rosa que le permitió lucir sus bronceadas piernas la cantante se mostró feliz de principio a fin.

Temas como “Gatúbela”, “Bichota”, “Una noche en Medellín” (con Cris M) y “El Makinón” fueron coreados por el público asistente, pero una de las sorpresas fue el dueto que Karol hizo con Myriam Hernández al clásico “El hombre que yo amo”.

Como era de esperarse la colombiana recibió la Gaviota de Oro, premio que le regaló a una niña que subió al escenario y que se hacía llamar “Mini Bichota”. La pequeña demostró que era muy buena bailarina, lo cual conmovió a la cantante, quien también estrenó la canción tema de su nuevo álbum Mañana será bonito -que saldrá a la venta en unos días- y se despidió con una versión electrónica de “Provenza”. El Festival de Viña del Mar continuará hasta el viernes 24, presentando artistas como Camilo, Christina Aguilera, Alejandro Fernández, Fito Paéz y Tini. View this post on Instagram A post shared by Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

También te puede interesar:

-Karol G celebra su cumpleaños número 32 posando en microbikini de hilos verde

-En video, Karol G se muestra haciendo twerking a bordo de un yate