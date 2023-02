En video, Karol G se muestra haciendo twerking a bordo de un yate

Recientemente Karol G tuvo una gran celebración por su cumpleaños número 32, en la que estuvo acompañada de amigos. Pero ahora ella dio un regalo a sus fans, pues compartió en Instagram un video que la muestra a bordo del yate en el que fue la fiesta y haciendo un sensual twerking.

Faltan tan sólo unos días para que la reguetonera colombiana estrene su esperado nuevo álbum Mañana será bonito, y mientras tanto ha publicado unos videos en los que da avances de algunos tracks que forman parte de esa producción, incluyendo un dueto con Sean Paul, el rey del dancehall.

Karol ha obtenido más de siete millones de likes por la foto que publicó cuando se alistaba para su fiesta de cumpleaños, luciendo un microbikini de hilos en color verde con el que presumió su escultural figura. El mensaje con el que acompañó la imagen fue: “La babysita es Acuario 🧜🏽‍♀️ 32 Añitos 🌺🌺🌺”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

También te puede interesar:

-Luciendo muy sexy Karol G celebró su cumpleaños acompañada de amigos

-Karol G luce su escultural figura usando un corset dorado, botas y minifalda