Karol G y Shakira dan a conocer la primera imagen del video de su dueto “TQG”

Karol G y Shakira han obtenido más de un millón de likes por una foto que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram. Se trata de una escena del videoclip de “TQG”, una canción que interpretan a dúo y que se estrenará el 24 de febrero.

En la imagen ambas cantantes aparecen de rodillas y posando muy sensuales; el mensaje con el que acompañaron su publicación fue: “Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos!” El tema formará parte del álbum de Karol Mañana será bonito, que también será lanzado ese mismo día.

Hace algunos días Karol G concedió una entrevista a The New York Times en la que dio detalles acerca de cómo surgió que ambas artistas hicieran el dueto. Cuando Shakira escuchó la canción “dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra se adapta perfectamente a la forma en como me siento en este momento'”.

