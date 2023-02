Gerard Piqué quedó fatal ante la familia de su novia Clara Chía en una cena

Si creen que Shakira es la única inconforme con la relación entre Gerard Piqué y su novia Clara Chía, se equivocan. Al parecer, la familia de ella no quedó nada contenta después que el futbolista asistiera a una cena en casa de los padres la joven el 23 de diciembre.

Fue justamente el entorno de ella que le dijo a una fuente cercana a Socialité. Supuestamente habría sido muy extrovertido, hablador e incluso que trataba de ser el centro de atención en la velada. Cosas con las que los familiares de Clara Chía no quedaron muy conformes con el ex jugador del FC Barcelona. Además, se dice que sus padres son muy conservadores, por lo que no se han sentido felices que su hija esté perseguida por la prensa ante el escándalo de separación de Shakira y Piqué. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Sin embargo, Clara sí es muy bien recibida en la casa de los ex suegros de Shakira. Según mismas fuentes, ya la joven y empleada de Kosmos va una vez a la semana a cenar con los padres de Gerard Piqué. El website Portal Deportivo asegura que Montserrat Bernabéu no se cansa de enseñarle a su nueva nuera secretos de cocina. ¿Qué titulo le pondrían a esta escena?



Se conocieron imágenes de Clara Chía compartiendo con los padres de Gerard Piqué pic.twitter.com/VKqUpCR058— La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 5, 2023

Familia de Piqué adora a Clara Chía

Por supuesto esto hace que Shakira siempre tenga que ver a la joven y a su ex en la casa de al lado. Misma que ahora dividió de la suya con un muro que mandó a construir hace unas semanas. Esto hasta que su papá mejore y pueda viajar a Miami, lugar donde tenía planeado residir junto a Milan y Sasha.

Ante que Gerard hiciera pública su foto con Clara Chía en Instagram. La joven ya se había visto sonriendo al lado de sus nuevos suegros. Por supuesto, los encuentros semanales han hecho que se compenetren más. No es un secreto que siempre ha rodado el rumor que a la mamá de Piqué en inicio jamás le agradó Shakira por su índole artística. Clara Chia intentando sacarle un granito de la cara a Gerard Piqué, y después le saca una foto para que vea como lo tiene 😂😂😂😂😂😂

La amo ♥ pic.twitter.com/kBH3mKECjl— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 16, 2023

Lo cierto es que Gerard Piqué se nota feliz con su novia. Con quien además se estuvo besando en público en un juego de fútbol mientras la intérprete de “Music Sessions #53″ y “Monotonía” alista su nuevo grito de guerra junto a Karol G, “TQG” (Te quedó Grande). Una canción que aplazó su estreno precisamente para “calmar las aguas”, pero que promete darle hasta con el balde nuevamente a su ex. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

