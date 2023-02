Shakira gritó desatada ignorando a Gerard Piqué y él guardó silencio en solitario

No cabe duda, Gerard Piqué y Shakira ya no pueden verse ni en pintura, pero como tienen hijos en común (Milan y Sasha), pues no les queda de otra al menos hasta lo que acordaron legalmente en una corte en Barcelona. El reciente encuentro se dio nuevamente en un juego de béisbol de uno de sus retoños.

@shakira animando a Milan en su juego de béisbol ⚾ #Shakira pic.twitter.com/sVS0GbQg2j — Club Shakira Peru (@ShakiraPeru) January 10, 2023

Mientras Shakira lucía como siempre muy metida en la emoción de animar el juego de Milan, gritando desatada y hasta celebrando los triunfos con el resto de familiares de los otros niños, Gerard Piqué por el contrario casi ni se sintió. El ex futbolista del Barcelona estaba en la útlima fila de las gradas en silencio y, por lo que poco que se puede ver en un clip de un testigo, en solitario.

Shakira estaba acompañada de su mamá y algunos otros familiares. A Piqué se le vio solo aunque tiende a asistir con sus padres a los encuentros deportivos de sus pequeños Milan y Sasha. Recordemos que hace poco ambos cumplieronn años. Mismo día que se esperaba el estreno de su nueva canción con Karol G, la cual promete declarar la guerra nuevamente según lo que se ha filtrado.

Shakira y Gerard Piqué por rumbos separados

El lanzamiento se suspendió, pues Shakira prefirió esperar que todo se calmará ante la nueva hospitalización de su papá y los rumores de Clara Chía por una supuesta crisis de pánico. Pero de que viene el tema con La Bichota, viene. También adelantaron que Anuel AA recibrá lo suyo.

Mientras, Gerard Piqué se sigue paseando con su novia Clara Chía y no se oculta de las cámaras de los paparazzis. Todo lo contrario, interactúan con ellos. 🚨Clara Chía se estrella fuertemente contra una valla y Piqué se le burla



– Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados cuando se dirigían caminando a un edificio en Barcelona tomados de la mano.pic.twitter.com/vx7GonrJbA— ITR Oficial (@ITROriginal) February 7, 2023

Esto sin mencionar que el ex de Shakira ya se besa con su novia de 23 años en público y también cautivan a su grupo de fanáticos. A pesar que la colombiana ha estado en boca de todo el mundo con sus últimos temas para el ex futbolista del FC Barcelona: “Monotonía”, “Te Felicito” y “Music Sessions con Bizarrap #53”, Clara Chía y Piqué también tienen sus defensores.

Incluso hay cuentas de Instagram, Twitter y Tik Tok dedicada a la pareja catalana, que publican fotos inéditas que ni paparazzis tienen. Así como también los momentos más románticos de ellos. ¡Dios! Amo mucho verla sonreír, y que esté tan contenta y divirtiéndose. Esta niña bella se merece ser feliz ☺❤💞 pic.twitter.com/xBvGEiiFwK— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 15, 2023

Shakira seguirá escribiendo de Piqué

Por lo pronto, Shakira también anunció más temas. El siguiente es con el también colombiano y cantante de género urbano, Manuel Turizo. En la portada aparece ella disfrazada de sirena siendo levantada por un ancla. La canción se llama “Copa Vacía”. La cola de sirena que usa Shakira en la portada de su nueva canción es de esta "tailmaker"👉🏻 https://t.co/HljDFe8olw pic.twitter.com/3Cc6hsS0Xh— 🇦🇷Paulasirena⭐️⭐️⭐️ (@KhalessiOfCats) February 16, 2023

En cuanto a la de la intérprete de “El Makinón”, “Provenza” y “Gatúbela”, ya dieron a conocer la portada donde salen ambas. Asumimos que es parte del videoclip de “TQG” (Te Quedó Grande), que todos están esperando al filo del asiento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

