Anuel AA y Yailin La Más Viral supuestamente llegaron a los golpes por posibles infidelidades

No es la primera vez que a Yailin La Más Viral se le acusa de agresión física. Sin embargo, que esta vez se involucre a Anuel AA y a la propia Chivirika, quien está apunto de dar a luz a su hija Cattaleya, sí es algo nuevo. Resulta que, según varios medios internacionales, entre ellos Voces Críticas y Música Urbana TV, las discusiones de la pareja de género de urbano escalaron a los golpes.

Fogón TV explica todo yailín la más viral le partió el teléfono en la cabeza…. pic.twitter.com/ZqIeogCk6z — EL TOXICO RD (@eltoxicord) January 28, 2023

Al parecer y según indica el medio, Yailin La Más Viral habría estado sospechando de posibles infidelidades de Anuel AA. Supuestamente descubrió algunas y las peleas se tornaron más agresivas y supuestamente terminaron en violencia. Sin embargo y hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno habría hecho una comunicación oficial al respecto. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

Fue Anuel AA el que hace pocas semanas confirmó a través de un live de Instagram que había terminado su relación con la dominicana y futura madre de su hija. Según Voces Críticas, el puertorriqueño después de la acalorada discusión abandonó el hogar con Yailin. En medio de esto varias supuestas amantes salieron a relucir y dar declaraciones en redes sociales.

A Anuel AA lo acusan de infiel

Primero fue Melissa Vallecilla, quien después del live de Anuel donde la mencionaba dijo que él era un mentiroso y a partir eso decidió romper el silencio. Le dio una entrevista a Quique Usuales de Telemundo. En ella confirmó que había tenido relaciones con el intérprete de “Sola” y “LA2BLEA”. Producto de la misma quedó embarazada.

Dijo que le avisó al ex de Karol G y que hablaron y que acordaron hacerse una prueba de ADN. Después de eso desapareció. En ese tiempo, él daba a conocer su relación con la trapera dominicana Yailin La Más Viral. Melissa dice que no supo más de él y que a la niña, quien lleva el apellido del cantante, le realizaron dos pruebas de ADN. Ambas fueron positivas. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

La otra fue Shaarza Moriel. Una influencer que dice que tuvo una relación con Anuel AA y también lo insultó. Él negó que esto fuese cierto en el live: “Tengo casi un año aguantando un chorro de loqueras que se inventan en las noticias. Porque hay una tipa que parece que es mujer mía y todo… Edita fotos y todo con mis cadenas. Hay una que yo vi que salgo y que abrazándola…”. View this post on Instagram A post shared by @shaarzamorieloofbackup

Moriel respondió en la misma red social: “Te ofendiste porque te dije que jamás vas a ser un capo, que la plata que estás usando ahorita te la da mi papá porque vos no tenés para pagar ni tu seguridad?” View this post on Instagram A post shared by EL CASERIO DE PR 🇵🇷 (@elcaseriodepr)

Nada está clara entre Yailin y Anuel

Lo cierto es que, en medio de estos rumores de violencia por parte de ambos, Yailin La Más Viral no ha parado de presumir regalos lujosos que ha seguido recibiendo. Tampoco ha dejado de usar su anillo de matrimonio y ya está apunto de convertirse en madre. Esto sin mencionar que acaba de lanzar un videoclip con la Menor Queen llamado “Chikilio”.

Anuel AA también hizo lo mismo con un tema a colaboración con Messiah llamado Drippin. Además, el ex de La Bichota anunció que hará una gira por las ciudades más importantes de los Estados Unidos.

