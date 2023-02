Shaquille O’Neal pidió permiso a Anuel AA para sentarse a su lado en el NBA All Star Game

Durante el NBA All Star Game ocurrió un particular episodio que involucra a Shaquille O’Neal y el cantante Anuel AA. A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se ve al puertorriqueño disfrutando del show y la leyenda del baloncesto le pidió permiso para sentarse a su lado.

La grabación muestra el momento exacto en el que se dio este hecho. Anuel se encontraba sentado distraído con su teléfono celular y O’Neal apareció junto a un acompañante y le pidió permiso para ocupar los lugares vacíos que estaban a su izquierda.

El intérprete se mostró un poco sorprendido, pues fue totalmente inesperada la aparición de la leyenda de la NBA. En el audiovisual se alcanza a apreciar cuando el reggaetonero hace un gesto de aprobación para que Shaq pueda disponer de los asientos desocupados.

Las imágenes fueron compartidas por las diferentes redes sociales de la NBA Latinoamérica con el siguiente mensaje: “Shaq le pidió permiso a Anuel para sentarse a su lado”. El video superó las 4.5 millones de reproducciones en TikTok, obtuvo más de 300,000 likes y un millar de comentarios.

La reacción de los fanáticos en la plataforma no se hizo esperar y dejaron plasmadas sus impresiones en los comentarios. “Nunca olvidaremos el día que un tal Shaquille O’Neal se sentó al lado del Dios del trap”; “Shaq no necesita permiso”; “Anuel debería ponerse de pie y decir: señor Shaq, no soy digno de estar cerca de usted, ¿me permite?”, fueron algunas opiniones de los internautas.

En las stories de su cuenta oficial de Instagram, Anuel subió algunos videos del NBA All Star Game y en uno de ellos se le vio luciendo uno de los anillos de campeonato de Shaquille O’Neal, a quien etiquetó y posteriormente reposteó también en su perfil.

La afición del boricua por el baloncesto es de larga data. Su presencia en partidos de la NBA suelen ser común e incluso se le llegó a ver con su expareja, la dominicana Yailin.

