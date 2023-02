Yailin recibió lujosos regalos en San Valentín y encendió nueva polémica ¿Volvió con Anuel AA?

La cantante Yailin La Más Viral encendió una nueva polémica en redes sociales. Publicar los lujosos regalos que recibió por San Valentín generó dudas sobre si su relación con el exponente del género urbano Anuel AA llegó a su fin o no.

Solo días después de que el intérprete de ‘Amanece’ anunciara que él y Yailin ya no están juntos, ella publicó en Instagram fotografías y un video de los obsequios que recibió por el Día de los Enamorados.

En el video publicado por la artista dominicana se observa cómo llevaron los regalos a su hogar y cómo ella los recibió en su habitación porque está a solo días de dar a luz a su hija Cattleya.

Costosos relojes rolex, joyas, muchas rosas rojas y hasta un oso de peluche de gigante fueron parte de los obsequios para la futura madre en San Valentín.

Para agradecer por el gesto, Yailin publicó un mensaje agradeciendo a su “amor” por cada detalle que le envió en ese día especial.

“Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias, amor y gracias“, escribió al pie de las imágenes.

La polémica de quién le hizo esos regalos

Aunque la artista no reveló ningún nombre, los internautas no dudaron en asegurar que se trataba de Anuel AA y hasta criticaron que “ya lo perdonó” por la historia con Melissa Vallecilla, con quien el cantante tendría una hija de solo meses de nacida.

“El amor venció”; “Con esos detalles perdono lo que sea; amantes, hijos y de más jajajaja. Muchas que perdonamos cacho y ni un chocolate vencido nos regalan jajajaja así si aguanta perdonar todo lo q venga”; “Volvió con su macho fuaaa!”; “Por eso el mismo Anuel lo dijo en una entrevista NADIE va a superar a Karol porque ella si tiene dignidad y no se resbala con tres relojes y dos cadenas“; “Yo no critico porque a mí ni un ramo de cilantro me dieron”; se lee en algunos de los comentarios.

Otros de los que expresaron su opinión en lo más de 50 mil comentarios de la publicación, cuestionaron sobre si los regalos se trataron de una publicidad a una joyería o un regalo “que se hizo ella misma”.

Yailin y Emmanuel Gazmey, verdadero nombre de Anuel AA, se casaron hace solo ocho meses en República Dominicana. Ahora están separados y a días de convertirse en padres de una niña.

***

