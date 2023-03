Anuel AA se reconcilia con Maluma, Karol G triunfa en París y Yailin atraviesa depresión

El mundo del reggaetón parece haber girado sin aviso alguno. Primero, el trapero Anuel AA parece estar en un buen momento de su vida y de su carrera. No sólo habla casi directamente de Karol G en sus temas y clips de redes sociales, sino que tanto él como Maluma publicaron en sus cuentas de Instagram una prueba de que finalmente se reconciliaron.

Por su parte, Karol G anda en una gira promocional de su disco “Mañana Será Más Bonito“. Después de triunfar en España donde los fans literalmente se fueron a la calle, La Bichota ha hecho acto de presencia en el Paris Fashion Week. Ahí se dejó ver con un modelito que tumbó quijadas. A pesar que Anuel AA hasta lanzó un tema donde parece lanzarle indirectas, ella no se ha pronunciado. Sólo se limitó a decir que sus canciones no buscan ni herir, ni avergonzar a nadie. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Yailin La Más Viral sí no parece estarla pasando nada bien lamentablemente. A pesar que La Chivirika y ex de Anuel AA está teniendo también un éxito en las plataformas de reproducción musical, dejó claro que está pasando una fuerte depresión. Recordemos que está en la última etapa de su embarazo. Sería la primer hija para ella y la tercera para Anuel AA. Pobre Yailín con depresión por anuel pic.twitter.com/XMeQjj1y28— EL TOXICO RD (@eltoxicord) March 3, 2023

Fue justamente él el que dijo que se había separado de Yailin y que igualmente la apoyaría con todo a nivel de carrera musical. Pero la dominicana dijo que prácticamente estaba pasando por una depresión muy fuerte. Esto ha preocupado tanto a la prensa como a fans y colegas de la industria musical.

Todos han coincido en que espera que pase este trago amargo, que su hija nazca sana y que todos los involucrados logren seguir enamorando con lo que saben hacer: música. View this post on Instagram A post shared by CEO – HEAR THIS MUSIC🤴🏻 (@djluian)

Por su parte, Anuel AA seguramente sacará un tema musical en colaboración (amén de la nueva que se titula “Más Rica Que Ayer”) o con Maluma o con J Balvin. En el encuentro también estuvieron Eladio Carrión, Jhay Cortéz y otros grandes representantes del género urbano. Así que no dudamos que las sorpresas no sean pocas.

