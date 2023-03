Karol G perrea en el piso de un hotel en el Paris Fashion Week y muestra el nuevo reto de “TQG”

La Bichota sigue imparable. Karol G se fue después de su triunfo en la televisión en España al Paris Fashion Week. Ahí desde el hotel en “La Ciudad del Amor” la cantante de género urbano bajó hasta el suelo y perreó mostrando lo que todas las bichotas del mundo deben hacer para el nuevo reto de “TQG”.

Ahí mostrando hasta la ropa interior de los sexys movimientos que recrea y que son parte de la coreografía con Shakira para el video de “TQG”, que sigue imparable en récords de reproducción en Youtube, perreó como sólo Karol G sabe hacerlo. De inmediato, el Instagram y Tik Tok se han llenado de fans al rededor del mundo replicando el reto. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Las Bichota llegó entonces así al Paris Fashion Week al desfile de Loewe con un vestido casi traslúcido en el que se podía ver un piercing en uno de sus atributos. Además de gafas de sol y su muy bien cuidada cabellera color roja. Misma de la que habló hace poco con Pablo Motos en “El Hormiguero”, dónde dijo el por qué le ha gustado llevar desde muy pequeña el pelo de varios colores.

Karol G habló de cómo se dio “TQG” con Shakira

Justo en el mismo show de televisión la ex de Anuel AA dijo que en un principio ella quiso hacer un tema con Shakira pero jamás recibió respuesta. Después del merecido tributo que Karol G le dedicó a ella y a otros artistas hispanos en Coachella 2022, fue Shak la que se comunicó con su colega. Pero Carolina Giraldo, como se llama realmente la colombiana rechazó la propuesta. Dijo que no consideraba cómo ella podría darle más brillo al tema y que no se conectaba con el mismo.

Llegó después el drama de Shakira con Gerard Piqué. Karol G ya tenía el tema escrito. Llamó esta vez personalmente a Shak y no a través de sus equipos y la intérprete del “Waka Waka” de inmediato dijo que sí. La única condición que debía aceptar “El Makinón” y “Gatúbela” era esperar que lanzara el tema con Bizarrap, la Music Session #53. Así se hizo y hoy en día tienen uno de los éxitos más importantes en la carrera de ambas: “TQG”.

