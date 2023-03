Karol G le rechazó una canción a Shakira y después le aceptó una condición para sacar TQG

La Bichota Karol G anda arrasando en España. Ahí junto a Pablo Motos, conductor de “El Hormiguero” hizo varias revelaciones que incluyen cómo llegó a grabar su más reciente colaboración con la cantante colombiana Shakira. Pero sorprendió al decir que ella había rechazado un tema a la intérprete del “Waka Waka”.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado. No se había dado la oportunidad. El año pasado ella más o menos en junio me envió un tema con el cual yo o me sentí de pronto tan conectada. Yo sé que suena complicado, pero al final del día cuando uno va a hacer música tiene que sentirlo”, comienza explicando La Bichota Karol G.

“La canción era increíble pero yo no sentía cómo debía yo entrar y yo no sabía de qué manera yo podía entrar y hacer que la canción brillara más o qué sé yo”, diciendo que su equipo (el de Karol G) y el de Shakira se pusieron de acuerdo y al final en ese momento no se hizo la colaboración.

Pero después contó que ella había escrito “TQG” cuando también hizo “MAMII” con Becky G. Pero que al final la otra decidió guardarla para ella hasta que vio la polémica de Shakira y Gerard Piqué. Para esta oportunidad fue la propia Karol G la que llamó a Shakira y le contó de esta canción que tenía.

“Tengo una canción con la que ella se puede identificar. Voy a volver a tocar esa puerta. Le mostré la canción y le encantó”, sentenció la colombiana.

Ante cuál fue la respuesta aseguró que le dijo: “Siento mucho la letra”, pero también le hizo una petición: “Que si yo puedo esperar a que ella saque ésta… No fue ni siquiera una trilogía porque ella venía de Te Felicito, Monotonía, la canción con Bizarrap y que si ella cerraba ese ciclo con TQG, ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de ella contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones… Y obviamente yo, Karol G, iba a esperar que Shakira sacara su canción y que estuviese en mi álbum obviamente”, aseguró hablando de su disco “Mañana Será Bonito”.

No hay duda que fue una de las mejores cosas que pudo hacer la intérprete de “El Makinon”, “Provenza” y “Gatúbela”. El éxito de tema es avasallante y por eso les compartimos aquí el videoclip de “TQG” para que lo disfruten.

