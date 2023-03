Aseguran que Shakira y Gerard Piqué no paran de discutir

El medio Vanitatis ha lanzado varias bombas sobre cómo es la relación de Gerard Piqué y Shakira y todo parece indicar que los mismos no paran de discutir. La razón no sería su canción “TQG” con Karol G, ni ninguna de las anteriores donde lo menciona a él y a su supuesta traición con Clara Chía Martín.

La causa principal de las discusiones de Piqué y Shakira son sus hijos y la dinámica con los mismos. Según el medio online, el ex central del FC Barcelona ha llegado a esperar en el auto afuera de la mansión de la colombiana en Barcelona hasta media hora. Esto mientras Milan y Sasha salen y se montan en el auto.

Por supuesto, esto deja expuesto a Gerard Piqué ante la prensa. Ya sabemos que no es amigo de los paparazzis y mucho menos en este último año. También se dijo que él le oculta a Shakira que su madre Montserrat Bernabéu los ha llevado a sus actividades deportivas.

Hasta aseguran que se encuentran (Piqué y su mamá) unos metros antes de la casa de Shakira y los niños se cambian de auto para evitar que la intéprete de la Music Sessions #53 con Bizarrap los pillé y se moleste. No olvidemos que las cosas con sus ex suegros no están nada bien y de ahí la bruja que colocó en su balcón viendo a la casa de los mismos.

Las peleas de Shakira y Piqué tienen mucho

Vanitatis también dice que antes de que la separación más sonada de los últimos años se hiciera pública, Gerard Piqué y su círculo ya se habrían obstinado de la cantante.

“Cuando Gerard y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas“, afirmaron fuentes cercanas a ellos.

En cuanto a las canciones de Shakira, los mismos dicen que Piqué ya no le presta atención y que no siente la mínima ofensa por las mismas. Afirman que esto muy probablemente siga sucediendo y que él sigue enfocado en su novia, sus negocios y su Kings League.

Shakira abrió su corazón

Justo ayer la revista Caras publicó la entrevista exclusiva que le hiciera Enrique Acevedo a la barranquillera. En la misma ella dice cómo tuvo un sueño de formar una familia con padre, madre e hijos pero que ya entendió cómo muchas veces los sueños no se cumplen.

También confesó: “Siempre he sido dependiente de los hombres emocionalmente”, de una manera muy honesta. Ahora afirma sentir por primera vez que ella es suficiente y que no necesita más que su música y sus hijos.

Por su parte, Gerard Piqué sigue en las mieles del amor con Clara Chía Martín y, aunque son pocas las apariciones que hacen públicas en conjunto, ya hasta interactúan con los paparazzis. Así que, aunque sigan discutiendo el catalán y Shakira, cada quien ya tiene su rumbo por separado más que tomado.



Se ve que dolieron tanto estas imágenes que tuvieron que salir a lanzar fake news a lo loco, como lo del restaurante fantasma 😂😘 pic.twitter.com/W3Xsqfj3LU— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 22, 2023

