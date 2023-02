Shakira y sus declaraciones más impactantes de la entrevista que le dio a Enrique Acevedo

Shakira ha sido noticia a nivel mundial desde el mes pasado gracias a su colaboración con Bizarrap “Music sessions #53” y un reciente dueto con Karol G, pero ahora la artista colombiana concedió una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo para el noticiero “En punto” de Televisa, en la que habló de sus logros, la importancia que para ella tienen sus hijos y la nueva etapa por la que atraviesa en cuanto a su vida personal tras su sonada separación de Gerard Piqué.

Visiblemente tranquila y sonriente Shakira comenzó reconociendo la catarsis que causó en ella la colaboración con el productor argentino Bizarrap: “Sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor. Yo creo que alguien ha tenido que tomar una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Bizarrap, un antes y un después. Entré al estudio de una forma y salí de otra, y es una de las cosas que más le agradezco a Biza, que me haya dado como ese espacio, esa oportunidad de desahogarme”.

Acevedo resaltó los logros profesionales que Shakira ha tenido a lo largo de tres décadas, pero ella sostuvo que ahora su prioridad son sus hijos Milan y Sasha, quienes, por cierto, han sido parte fundamental en sus recientes proyectos musicales: “Lo de la “Session 53” con Biza es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap’…Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona”.

En la conversación la colombiana admitió que pasó por un periodo de depresión, pero ahora está dispuesta a comenzar un nuevo capítulo en su vida, con más fuerza interior: “(Yo) también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia…Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”.

Era inevitable que Enrique le mencionara a Shakira la ya famosa frase de “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que canta en “Music sessions #53”, a lo que ella comentó: “Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo”.

Luego de la separación por la que pasó, Shakira está completamente a favor del empoderamiento en las mujeres y tiene una actitud muy positiva: “Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir…lo contrario de la depresión es la expresión…“Sufro un poquito de lo que dicen que se llama “el sindrome del impostor”, leve, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil o tan creativa o tan inteligente o tan talentosa”. Y ante todo, lo que considera básico es la fortaleza: Tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere”. La entrevista de Shakira con Enrique Acevedo está disponible en la plataforma Vix+

