Adamari López y Andrea Meza vuelven a discutir ahora por Shakira y Gerard Piqué

La canción de Shakira con Karol G “TQG” y su más reciente entrevista siguen siendo objeto de discusiones y sobre todo en los diferentes sets de televisión. Ahora le tocó el turno a las estrellas de Hoy Día, Andrea Mezza y Adamari López debatir sobre el dolor de la colombiana así como de la nueva de vida de Piqué.

Mientras la ex Miss Universo, Andrea Mezza, dice que ya deben dejar de meterse con la nueva novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martin, pues le parece que ha sido excesivo el bullying a la misma; Adamari piensa todo lo contrario. La estrella de Telemundo no está de acuerdo en que, al final de cuento, sea la jovencita la que quede como la mártir ante el engaño a Shakira.

“No está en nosotros en hacer ese juicio y el estar sobre ella criticandola, atacandola en las redes sociales porque como lo dices tiene 23 años”; dice Meza. “Ya no es justo”, agregó Penélope. Pero ya conocemos el temple de La Chaparrita consentida de Telemundo y, como buena boricua, sacó todo su sentir.

“Yo no tengo la misma opinión que ustedes. No estoy diciendo que esté bien que la ataquen. Pero también me pongo en los zapatos de Shakira. En el de una mujer a la que han traicionado, a la que han dejado con dos hijos y que también ha sufrido el mismo bullying porque a ella se le paran en la casa, porque a ella también le gritan, porque a ella también la miran en cada una de las acciones que ella tiene y ahora la pobrecita o la pena ¿hay que tenerla con Clara Chía?“, sentenció Adamari López.

Mientras se esperaba que muchos hiciera relación entre la conductora y su ex Toni Costa, muy por el contrario, las reacciones en la cuenta de Instagram de Telemundo en su mayoría apoyaron la puertorriqueña sobre su visión de Clara Chía.

“Adamari estás en lo cierto!! toda acción trae consecuencias CLARA-MENTE se la tiene que aguantar, ella fue muy valiente para meterse en ese huracán ahora que se aguante”, “Yo tengo 24 no me metería en una relación de dos personas, lo que pasa es que la chica no tiene valores”, “Se iba a meter así casa, no es una niña de 16 años, 10000% de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo con Adamari, ahora la víctima es la que se mete en tu casa en tu cama, por favor. Que asuma las consecuencias de sus actos el tiempo que sea necesario a ver si aprende, de qué de niña hablan”, se pudo leer entre más de 56 comentarios.

Todo esto surge también a partir de la última entrevista que ofreció Shakira de manera exclusiva al periodista Enrique Acevedo, en la que habló de cómo su proyecto de familia se volvió un sueño truncado. También de cómo se siente en este momento y de sus últimas creaciones musicales.

No cabe duda que de Shakira y Piqué se seguirá hablando y discutiendo sanamente por un buen rato. Mientras, nosotros les dejamos el último éxito de la colombiana con su homóloga Karol G “TQG”. Mismo que tiene hasta el momento de cierre de esta nota 107 millones de reproducciones en Youtube.

