Shakira posa de perfil en minivestido y agradece al equipo de Karol G por “TQG”

Shakira se ha anotado otro éxito al ser la invitada de Karol G en el sencillo “TQG”, que forma parte del álbum Mañana será bonito. Ella hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar una fotografía tomada durante las grabaciones del videoclip, posando de perfil y usando un minivestido con el que lució su escultural cuerpo. En su mensaje informó acerca de los logros de la canción: “TQG en número 2 en la lista global de @spotify. Dos canciones en el Top 6. Es un sentimiento muy increíble! Gracias a todos por el apoyo!”

La colombiana también obtuvo más de cuatro millones de likes en esa red social por una fotografía en la que aparecen ambas artistas detrás de cámaras en el clip, tomándose de las manos: “Gracias al equipo de @karolg y mio, por todo el trabajo y la ayuda. Un grupo de mujeres Triple M!” View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

A sus 46 años Shakira tiene una figura espectacular, y lo ha demostrado una vez más en el video de ese tema, que lleva ya más de 77 millones de vistas en YouTube y en el que aparece usando un ajustado vestido de látex en color azul. Ella no dejó de agradecer a sus fans en un post en el que también escribieron comentarios famosas como Marjorie de Sousa, Dulce María, Carmen Villalobos y María Becerra, entre otras. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

