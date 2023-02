Shakira y Karol G: Conoce la letra completa de ‘TQG’, la canción llena de indirectas para sus ex

La colaboración de Karol G y Shakira ya salió y como era de esperarse, fueron contundentes en los versos de la canción titulada ‘TQG’ y que está repleta de indirectas para sus exparejas.

En temas como Mamiii de Karol G con Becky G y la lapidaria Music Session #53 de Shakira con Bizarrap, ya se había visto a las colombianas ser muy directas contra sus ex; por esa razón el público aclamaba un sencillo de ellas juntas. Ya es real con ‘TQG’, producción musical que tiene una duración de 3 minutos y 18 segundos.

Las colombianas tienen en común dos relaciones muy mediáticas y que tras las rupturas las han hecho “facturar”.

Shakira estuvo más de 10 años con Gerard Piqué, quien ahora está en una relación con Clara Chía, persona que según la barranquillera no es nada buena. Karol G con Anuel AA, quien al poco tiempo de terminar dio inicio a una relación con Yailin ‘La Más Viral’ (en repetidas oportunidades la esposa del cantante ha lanzado indirectas a ‘La Bichota’).

La canción ‘TQG’ (te quedé grande) se agrega entonces a los exitosos versos que ya artistas han cantado contra sus ex Anuel AA y Gerard Piqué. En esta oportunidad han dado a entender en la letra que los hombres han tratado de regresar luego de haber culminado esas historias de amor.

‘TQG’ es un reguetón y es parte del álbum de Karol G ‘Mañana será bonito’ -lanzado también este 24 de febrero-, en el que se incluyen temas como Gatúbela, Provenza, Ojos Ferrari, Carolina, Besties, entre otras.

Letra de la canción:

– KAROL G: La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

– CORO:

Bebé ¿Qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

– SHAKIRA: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

– KAROL G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

– SHAKIRA: Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

– KAROL G: Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

– CORO:

Bebé ¿Qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

– KAROL G: Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

– KAROL G: Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

– SHAKIRA: Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

– KAROL G: Te ves feliz con tu nueva vida

Pero… si ella supieras que me buscas todavía

– CORO:

Bebé ¿Qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

– KAROL G (Hablado): Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG… Barranquilla, Medallo



***

