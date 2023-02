Shakira en ‘TQG’: los mensajes ocultos de la colombiana contra Piqué y Clara Chía

Luego de casi una semana de espera, salió ‘TQG’ la colaboración de Shakira con Karol G. La canción que tiene una letra repleta de indirectas para sus exparejas, tiene unas frases bien directas de Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, con quien le habría sido infiel a Shakira.

La rola que tiene una duración de más de tres minutos es básicamente una canción de una mujer que atravesó una decepción amorosa que ya superó.

Shakira habría lanzo sus mensajes muy bien administrados, comenzando por el nombre. ‘TQG’ que significa ‘Te Quedó Grande’, sería un dardo de la colombiana sacado de su anterior canción contra su ex y la nueva novia de este.

En uno de los versos del sencillo ‘La Bichota’ y ‘Shak’ dicen que sus ex ya tienen otras mujeres a quienes cada una apodan como “bebés”, pero que las siguen buscando, sin embargo, ellas dejan claro que no les interesa volver a esas relaciones.

Más directamente Shakira va contra al exfutbolista en la segunda estrofa que dice: “Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Vi que tu novia me tiró. Pero eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río”.

Otra de las frases de ‘TQG’ que estaría dedicada a Piqué es cantada por Karol G y habla del dinero que está produciendo por su carrera musical. “No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, yo ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte… Llenando las cuentas, los shows, el parking y el pasaporte”, entona ‘La Bichota’.

Como si fuera poco, hay una lapidaria frase para el catalán que habla de la infidelidad que él habría cometido cuando la barranquillera y él estaban juntos.

“Tú buscando por fuera la comida; y yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me buscas todavía”, canta Shakira.

En ‘TQG’ las colombianas también aseguran que tras terminar las relaciones con Anuel AA y Gerard Piqué se pusieron en otro nivel.

“Tú te fuiste y yo me puse la triple M: más buena, más dura, más level”, cantan juntas.

