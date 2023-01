Frederik Oldenburg de Exatlón invitaría a Adamari López a sudar la gota gorda

Exclusiva

Exatlón Estados Unidos All Stars ha llegado a su final de temporada y el propio conductor de la competencia de alto rendimiento, Frederik Oldenburg, nos dio su visión de esta gran final y hasta confesó que le encantaría llevarse a varios famosos para la arena a participar y una de ellas sería la estrella de Telemundo, Adamari López. Misma que ya había asistido en calidad de invitada especial a la locación.

Dos mujeres y dos hombres darán el todo por el todo en la final de Exatlón Estados Unidos All Stars, donde la cadena Telemundo repartirá entre los dos ganadores $400,000 este lunes 16 de enero a las 7PM/6C. El venezolano Frederik Oldenburg nos habló de secretos tras cámaras, los retos y hasta de los circuitos más difíciles que hubo en esta temporada. También le preguntamos a quién rescataría de los que ya abandonaron la competencia y hasta lo divertido que sería tener a varios colegas famosos como la estrella de Hoy Día, Adamari López, literal sudando la gota gorda en una competencia como ésta.

El propio Frederik Oldenburg, que además tiene toda la credibilidad posible para hablar en términos deportivos siendo además de host, un ex deportista y un comunicador en la materia, dijo que ya había comentado entre los amigos del canal organizar algo y poder realizar alguna competencia de resistencia física. Sin duda, el venezolano dijo que le encantaría ver a Héctor Sandarti y a Adamari López si le tocara escoger un “All Stars” él. Recordemos que La Chaparrita ya había estado en la arena.

El éxito de Frederik

Oldenburg ha logrado, al igual que los participantes, ganarse el carisma y el respeto de miles de televidentes en los Estados Unidos. Viniendo del deporte, emigró de su natal Venezuela hace 12 años y nunca más regresó. Sin embargo su corazón, humildad y nobleza le ha hecho aportar su granito de arena desde su trinchera. View this post on Instagram A post shared by Frederik Oldenburg (@fredefutbol)

Al mencionarle sobre su país y si tiene algún proyecto a realizar en el mismo prefirió, como muchos venezolanos, no opinar en estos momentos sobre Venezuela. No es un secreto el éxodo masivo de ese país en los últimos años y la crisis migratoria que vive ese país actualmente. Frederick Oldenburg decidió no ahondar en detalles desde ningún punto de vista. View this post on Instagram A post shared by Frederik Oldenburg (@fredefutbol)

Lo que sí es cierto, es que él representa un orgullo para ese país al conducir una de las competencias más importantes de la televisión hispana en los Estados Unidos. Esto sin mencionar que también ha logrado ganarse el cariño de compañeros y directivos de un cadena tan importante como lo es Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Frederik Oldenburg (@fredefutbol)

Exatlón All Stars se despide de esta temporada

15 semanas fueron las que estuvieron los participantes de Exatlón All Stars para que se definiera quieren son las dos mujeres y los dos hombres que pasarán al final. El lunes 16 de enero es el día donde los ganadores se llevarán esos $200,000 a casa. Esos 4 lugares se definirán este domingo 15. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Alondra González, Chuy Almada, Caterine Ibargüen, Denisse Novoa, Jeyvier Cintrón, Jonny Magallón, Kelvin Rentería, Yamilet Peña,Yoridan Martínez y Viviana Michel se debatirán y darán el mejor rendimiento posible en este penúltima entrega de una competencia que nos mantuvo al filo del asiento durante varios meses. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Exatlon Estados Unidos All Stars lo puedes ver a través de la señal de Telemundo a las 7pm/6c, también seguirlo por la app Telemundo que puedes descargar en Google Play Store y en Apple Store o ver visitar el sitio online Telemundo.com.

