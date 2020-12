¡Suelta la bomba! Erasmo Provenza explica por qué renunció a ‘Exatlón’ de Telemundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Erasmo Provenza por fin a rompido el silencio acerca del porqué dejó la conducción del popular programa después de estar al frente por varias temporadas.

Luego de que fuera anunciado hace unos días el inicio de la quinta temporada de la competencia más feroz del planeta “Exatlón” por Telemundo, Provenza ha decidido revelar los motivos que lo orillaron a tomar la decisión de renunciar al show.

El conductor no había dado detalles de su salida pero fue durante una entrevista para “Chisme en Vivo” de EstrellaTV que por fin habló largo y tendido de que fue lo que pasó. El empezó por aclarar que no tuvo ningún problema con Telemundo sino con la producción y dueña del formato Acun Medya.

“Renuncié simple y sencillamente por qué se me irrespetó demasiado como ser humano, por qué se me irrespetó como persona, por qué tuve incidentes que elevé a la producción…”, reveló Provenza.

Erasmo habló a detalle de los incidentes que lo llevaron a tomar medidas hacia con la producción, como un incidente que involucra a su hijo y esposa, incluso un problema con su perro y un empleado de produccion que conducia en estado de ebriedad y con exceso de velocidad, bueno hasta una llanta ponchada y fallas de vestuario tuvo que aguantar, hasta que llegó a su punto de quiebre por lo malos tratos que recibió al punto que ya no quiere saber más nada de la producción turca.

“Yo nunca le he cerrado la puerta a Telemundo y nunca le voy a cerrar la puerta a Telemundo, eso sí lo he dicho”, aseveró Erasmo. “Si ellos quieren que yo vuelva, muchas cosas van a tener que cambiar en Acun Medya. Yo en lo personal no quiero nada con Acun Medya, no son personas realmente que me hayan tratado a mí muy bien. Hicieron caso omiso a muchas de mis peticiones, incluso no valoraban el material humano”, finalizó.