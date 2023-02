Karol G revela que Shakira no hará más canciones para Piqué: “Ella quería cerrar ese círculo con ‘TQG'”

El esperado sencillo de Karol G y Shakira estuvo muy bien planificado y forma parte de una cronología implícita. La ‘Bichota’ confesó que su colaboración con la ‘Loba’ tuvo que amoldarse a los tiempos de la barranquillera, porque ‘TQG’ era el tema con el que iba a cerrar la narración musical de su proceso de separación con el futbolista Gerard Piqué.

En una entrevista con W Radio, la artista de Medallo aseguró que para ella fue un honor llamar a ‘Shak’ para decirle que tenía un tema con la que tal vez podía identificarse en su proceso personal y que aceptara cantarlo juntas.

“Lo importante de mis canciones es que representen a la mujer y me parecía una locura que pudiera llamar a Shakira, que pudiera llamarla a decirle que tenía una canción. A ella le encantó la canción”, aseguró Karol G.

La ‘Bichota’ dijo que al conversar Shakira le explicó que quería realizar un proceso ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y la BZRP Music Sessions #53, incluso, comentó que le compartió la letra de la canción con Bizarrap para que viera cómo sería. De esa manera, ‘TQG’ sería el punto final para expresar su proceso de separación con música.

“Ella quería cerrar ese círculo con ‘TQG’, fue tan honesta, hablamos de tantas experiencias que es algo de sororidad. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en momentos diferentes (…) y que yo escribí una canción, que al final del día, me encanta que otra mujer que hace música se haya identificado. Estamos sacando una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también y ese es el verdadero mensaje para mí. Más allá del morbo que le ponen como el hecho de que ‘es para alguien o es para esto’, no, simplemente hacemos canciones”, expresó Karol G.

Aunque ‘TQG’ es una canción que habla de decepción amorosa ya superada, Carolina, verdadero nombre la ‘Bichota’, confesó que le gustaría que sea escuchada sin pensar que está dirigida a alguien en específico.

La reguetonera dijo a W Radio que escribió muchos temas que no salieron y que ‘TQG’ iba ser uno de esos.

“Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que escribí el verso de ‘Mamiii’. Ese día estaba en el estudio, con Becky G, terminando los detalles del verso. Cuando ella se fue, sigo con Keityn, que es con quien escribo canciones, y con Ovy, que es mi productor”, contó.

Aunque en la letra de ‘Mamiii’, canción que lanzó con Becky G, no nombran a Anuel AA, parece escrita inspirada en lo que estaba viviendo la ‘Bichota’ con él. En la emisora Karol G explicó que no quiso lanzar ‘TQG’ a mediados de 2022 porque no deseaba que su carrera en ese momento se ‘encuadernara’ en el despecho.

La colaboración con Shakira es parte del nuevo álbum de Karol G llamado ‘Mañana será bonito’ en el que “abrió su corazón” y contó varias situaciones vividas en los sus últimos dos años.

