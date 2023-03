Anuel AA menciona a Shakira en su nueva canción ‘Más Rica Que Ayer’, ¿Le envía dardos a Karol G?

El cantante puertorriqueño Anuel AA, estrenó su nuevo tema ‘Más Rica Que Ayer’, una canción en la que parece haber enviados indirectas muy directas a Karol G, y no a su más reciente “ex”, su esposa Yailin La Más Viral, quien está a días de dar a luz a la hija de ambos.

En los versos del sencillo, el trapero menciona a la ‘Bebecita’, ese era el apodo que él le tenía a la colombiana cuando eran pareja. La letra ha dejado a más de uno boquiabierto porque escucharla es identificar que el cantante parece estar cantando para la ‘Bichota’.

“Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él“, canta Anuel AA en su nuevo tema.

En otra estrofa en la que estaría respondiendo a Karol G la canción de ‘X si volvemos’, decidió incluir a Shakira y a Piqué; tal vez para tratar de facturar un poco con el coletazo de esa polémica.

“Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tirame al DM que pa’ estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

Por si fuera poco… La canción ‘Más rica que ayer’ tiene video oficial y justo en la escena final aparece Anuel AA conversando con los colaboradores del tema Mambo Kingz y DJ Luian, y este último le pregunta si es “el Chayanne de 2023” debido a la vida amorosa que lleva.

El rapero respondió insinuando que sus ex nos lo olvidan por “la perla”, su zona íntima; además sugirió que la ‘Bichota’ logra tener éxitos mundiales cuando le “dedica canciones a él”.

Los internautas se han sorprendido porque en ninguna parte de su nuevo sencillo parece mencionar a Yailin, de quien anunció estar separado a principios de febrero. La dominicana hace unos días despertó sospechas de estar experimentando depresión durante su última etapa de embarazo.

***

Te puede interesar:

– Karol G hizo una cronología en su nuevo álbum que revelaría que no está soltera

– El video con el que Karol G aumenta rumores de romance con Feid

– Shakira y Karol G: cuál es el significado de la última escena del video de ‘TQG’