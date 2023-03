Anuel AA insinúa que Karol G tiene éxito mundial cuando le dedica canciones

El trapero Anuel AA en días pasados generó polémica al publicar una foto en la que realizaba una encuesta que parecía una indirecta para Karol G por su éxito con la canción ‘TQG’. Ahora, se atrevió a sugerir que su exnovia logra que sus canciones sean éxitos mundiales cuando están dedicadas a él.

El rapero estrenó su nueva canción ‘Más rica que ayer’ junto a Mambo Kingz y DJ Luian, en la que lanza un verso nombrando a Shakira y hasta a Piqué. El sencillo cuenta con video oficial; y es en este dónde Anuel AA hizo unos comentarios polémicos a modo de “chiste”.

Al final del audiovisual que está disponible en YouTube, se aprecia al artista puertorriqueño junto los colaboradores del tema teniendo una conversación. DJ Luian en son de broma le pregunta a Anuel AA sobre las noticias de él con varias mujeres y las canciones que “le han dedicado” durante los últimos meses, incluso lo llama “Chayanne 2023”.

“Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos”, respondió el trapero. Aunque no nombró a Karol G directamente, ella es su única ex que ha logrado tener éxitos musicales mundiales con canciones como ‘Mamiii’ y ‘TQG’, las que se presumen que tienen mensajes para él.

Asimismo, se atrevió a insinuar que gracias a “la perla”, su zona íntima, para las mujeres es “inolvidable”.

“Soy un símbolo sexual a estas alturas ya”, aseguró Anuel AA ante las risas de sus colegas en el video.

¿Está preparando una colaboración con Maluma?

Para cerrar el mismo video en el que el puertorriqueño revela sus “secretos” para que las mujeres lo recuerden, apareció Maluma. Eso ha desatado especulaciones sobre si los intérpretes del género urbano están preparando una colaboración juntos.

Algunos internautas han preguntado en las últimas dos publicaciones de Anuel AA, en las que aparece con el colombiano, si ya no tienen enemistad, porque en 2019 se rumoró que estaban distanciados por comentarios del trapero sobre Maluma en el sencillo ‘Gan-ga’.

Otros se olvidaron de ese tema y directamente comentaron que seguramente viene una ‘tiradera’ contra Karol G, quien hace solo una semana estrenó ‘TQG’ con Shakira.

La canción de las colombianas es una canción de desamor en las que ambas reconocen que sintieron mucho dolor al ver a sus ex con otras, pero dejan el claro mensaje de que no volverían con ellos.

