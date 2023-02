Yailin desata críticas al presumir una carriola llena de dólares en su nuevo videoclip

La rapera Yailin ‘La Más Viral’ estrenó el video musical de la canción ‘Chikilio’ junto a Menor Queen y Zunna. Como es costumbre, se armó una polémica, esta vez una de las razones fue una carriola de bebé repleta de dinero que mostró la artista.

En el extracto del video que subió Yailin a Instagram, aparece ella embarazada de su hija Cattleya y bailando muy sensual. Además de los movimientos de la dominicana, los internautas reaccionaron al ver el coche lleno de billetes de $ 100 dólares.

“Lo único que entiendo es que la bebé es el BANCO DE ELLA”; “Bien claro, usando una carriola de bebé con dinero. Como eso simboliza su bendición para ella, dinero, futuro asegurado”; “El carro lleno de dinero, quiere decir que le ha tocado la lotería tener un hijo con Anuel, ese era el objetivo”; Como instrumentaliza a su hija no nacida, ya la cosifica como un objeto de dinero. Esta vieja no para de sorprender para mal, pobre nena”, comentaron algunos usuarios en la publicación de Instagram de la artista.

Otra de las cosas que causó revuelo fue la dicción de Yailin y las otras artistas al cantar. Muchos internautas criticaron que la letra “no se entiende” e incluso recomendaron a la esposa de Anuel AA que coloquen la letra para acompañar la publicación.

“¿Será que soy yo o no le entiendo nada de lo que dicen?”; “¿Qué IDIOMA EXTRATERRESTE ES ESTE?”; “¿Qué dices? Mínimo hubieras puesto la letra abajo, no se entiende nada de nada”; “Algún traductor que traduzca esta mamada, A ESTO LE LLAMAN TALENTO. NO SIGAS HACIENDO EL RIDÍCULO QUE NO CANTAS, ¡CONFORMATE CON LA MANUTENCION QUE VA A DAR ANUEL!“, se lee en varios de los más de 20 mil comentarios.

‘La Más Viral’ también mostró en el clip un anillo que pudiera ser el del matrimonio con el cantante puertorriqueño Anuel AA, quien anunció hace unas semanas que están separados.

Yailin se encuentra viviendo la última etapa de su embarazo, su primogénita estaría a semanas o días de nacer. Sobre su experiencia por estos días la rapera compartió en una historia en la red de la camarita que estuvo sintiendo malestares el 22 de febrero.

“Hoy amanecí con unos dolores. Estos días son bien incómodos”, dejó en un texto.

