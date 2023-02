Yailin toma decisiones luego de que Anuel AA anunciara su separación

La cantante dominicana Yailin La Más Viral reaccionó a las declaraciones de Anuel AA, quien a través de un live de Instagram anunció que estaba separado de ella. La joven dejó de seguir en Instagram al reguetonero y bloqueó los comentarios en todas sus publicaciones.

Yailin, que tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, ahora solo sigue a cuatro perfiles, la cuenta de Instagram de su hija por nacer @cattleyagazmezg, a las artistas Cardi B y Rosalía; además de a una doctora.

Hace solo una semana Yailin sorprendió a sus fanáticos con un impactante cambio de look en la cuenta regresiva para la llegada de su bebé. “El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría”, escribió Yailin La Más Viral como pie de foto en una publicación la que se ve el nuevo estilo de su melena.

“Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, dijo Anuel AA cuando confirmaba los rumores de separación de su esposa.

Asimismo, el exponente de la música urbana defendió a la madre de su hija y realizó una petición a los fanáticos de ella en República Dominicana. “Apoyen a Yailin”, pidió.