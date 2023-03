Shakira se habría hecho retoques estéticos para grabar el videoclip de “TQG” con Karol G

Aunque parezca que no se ha hecho nada pues sí, Shakira así se ha realizado así sea lo mínimo. En los últimos meses se realizó uno retoques estéticos y el motivo habría sido grabar el videoclip de su nueva canción con Karol G “TQG”.

Fuse justamente una clínica de Barcelona la que reveló a Vanitatis que Shakira ha pasado por casa del cirujano a hacerse literal algunos detallitos. Entrecejo, barbilla, comisura de los labios, surco nasogeniano y una cambio que según indican se ve en el último video promocional tanto de TQG con Karo G como en el de su nuevo perfume.

La clínica dijo que la intérprete de “Te Felicito” y Monotonía” llega y que, cuando el doctor tiene la inyección en la mano, indica qué toxina quiere como el Bótox y algunos distintos fillers y la cantidad exacta. Al parecer ella es la directora de sus retoques estéticos. Pero es justamente el cambio en sus labios el más radical que ha tenido.

La ex de Gerard Piqué siempre ha sido partidaria de la belleza natural así que este último arreglito estético ha llamdo mucho más la atención. No sólo se ven muy rojos sino bastante más carnosos. Aún así Shakira sigue sorprendiendo por cómo luce de joven a sus 45 años. Esto sin mencionar el cuerpazo que se gasta la colombiana.

Recordemos que es fanática de los deportes extremos como patinar y el surfing. Desde hace varios años se dedica a ello, además de entrenar duramente con pesas y bailar incansablemente. También le gusta practicar al tenis con sus hijos. Esto la hace mantenerse en forma.

También surgieron rumores de que pudiese haberse retocado la nariz, pero nada concreto y mucho menos perceptible en algunas de las apariciones recientes de la colombiana. En cuanto a la separación de Gerard Piqué. Las cosa parece que sigue tensa.

Se ha dicho que no paran de discutir y que la relación de Shakira con la familia del ex jugador del FC Barcelona va de mal en peor. Al parecer, Montserrat Bernabéu ha llevado sin conocimiento de la intérprete del “Waka Waka” a sus nietos Milan y Sasha a algunas de las actividades deportivas que tienen. Esto tendría molesta a la colombiana, pues no está en el acuerdo que firmó de custodia con el catalán.

Por lo pronto, se sabe que quizás su mudanza a Miami definitivamente se termine dando para finales de abril y que todo depende de la salud de su padre, William Mebarak.

