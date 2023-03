Anuel AA se tira flatulencia en Instagram y dice: “Los hombres no lloran, los hombres en facturan”

El ex de Karol G sigue dando de qué hablar. Anuel AA no pudo contener la risa mientras estaba en un live de Instagram y de pronto se le escapó una flatulencia delante de sus seguidores. La persona que acompañaba al cantante de género urbano también se escuchaba reír a carcajadas.

Se puede ver al ex también de Yailin La Más ahogarse de la risa y ser abierto con la flatulencia que se le escapó. Además, minutos después hizo otra publicación donde se ve en el estudio de grabación y lanza una poderosa indirecta en Instagram en la que hace alusión a la canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions #53: “Los hombres no lloran, Los hombres en facturan”.

Por supuesto es una indirecta de Anuel a Karol G porque además colocó también “Más rica que ayer” y “Rompecorazones”. La primera es una frase de la canción “TQG” de Shakira y la segunda se asumo que es como él se siente después de que se supiera que este tema musical fue dedicado a él y a Gerard Piqué.

De hecho Anuel AA dice que Karol G sigue facturando cada vez que lo menciona en sus canciones. Y hasta sacó una de vuelta que se llama justo como dijo: “Más Rica Que Ayer”, la cual tiene hasta el momento 17 millones de reproducciones en Youtube.

Anuel AA se reconcilia con Maluma y J Balvin

El intérprete de “La Máquina” y “Si Yo Me Muero” dejó a todo el mundo en un tacón al publicar una foto junto a los reggaetoneros colombianos y otros más puertorriqueños como Eliadio Carrión y Jhay Cortés. Esto por supuesto trajo mucha felicidad a los fans de todos. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Desde hace mucho tiempo Anuel AA se había alejado de muchos colegas del género urbano. Algunos coinciden que fue desde que comenzó su relación con La Chivirika, Yailin La Más Viral. Misma que por cierto admitió en Instagram que estaba pasando por una fuerte depresión.

Recordemos que está en la etapa final de su embarazo. Además publicó en redes sociales que estaba estrenando departamento lo que quiere decir que es un hecho y que reconciliación, no parece haber. El propio Anuel cuando confirmó su separación dijo también que la apoyaran musicalmente porque ella no para de trabajar.

Pero en República Dominicana así como Puerto Rico la noticia de su separación no ha dejado de generar polémica. Inclusive “La Mamikim” ha estado dando entrevistas para aclarar que ella no tuvo nada que ver en la separación de su hermana Yailin y el exnovio de la misma, Anuel AA: “Yo lo vi cuatro veces nomás”, aseguró durante un programa al aire. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

Sigue leyendo:

Anuel AA y Yailin La Más Viral supuestamente llegaron a los golpes por posibles infidelidades

Anuel AA publica selfie sin camisa y presume sus pectorales en Instagram

Karol G confesó lo intenso que fue trabajar con Shakira y revelan parte de su canción: “TQG”

Arcangel le tira fuertemente a Anuel AA en Instagram: “Envidias a Bad Bunny”

¡Hunden a Anuel AA! Melissa Vallecilla confesó a Telemundo que sí hubo prueba de ADN

Anuel AA es insultado por otra supuesta amante. Le respondió a ella y a Arcángel: “Qué tristeza”