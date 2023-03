Shakira llega con sus hijos al aeropuerto JFK de Nueva York

No hay duda que después de la tormenta, llega la calma. Así parece ser para Shakira, quien no sólo está rompiendo récord histórico junto a Karol G por el tema más reproducido de Billboard para un artista latino sino que no para de “facturar”. Su sonrisa de la mano de parte de los grandes hombres de su vida, sus hijos Milan y Sasha y su hermano, Antonio Mebarak, a su llegada a NY habla de que realmente está mejor del drama de Gerard Piqué.

Mientra los rumores de hasta una posible boda entre Clara chía Martin y Gerard Piqué siguen corriendo como pan caliente, Shakira por fin viaja (cosa que muchos fans querían) y según los rumores los padres del ex futbolista del FC Barcelona también. Llegó con Milan y Sasha al aeropuerto JFK de Nueva York vistiendo rosas rojas como print en su chamarra y gorra. View this post on Instagram A post shared by Elder Ordonez (@elderordonez1)

También llevaba unos jeans tipo cargo de muchas roturas. Como siempre muy cómoda, deportiva y moderna. Shakira aterrizó en Nueva York y no paró de sonreír y posar con sus fans que la esperaban afuera del aeropuerto. El paparazzi Elder Ordoñez estuvo ahí y dio a conocer las primeras imágenes de la intérprete de “TQG”. View this post on Instagram A post shared by Elder Ordonez (@elderordonez1)

Hace pocos días el portal web Vanitatis dijo que Shakira y Gerard Piqué lo que hacen es discutir por sus hijos. Al parecer, la madre de futbolista los ha llevado a las distintas actividades extra curriculares sin permiso de la colombiana. Esto habría hecho enfurecer a la cantante que le ha dedicado la última saga de canciones a Piqué: “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53 con Bizarrap” y la última con La Bichota Karol G “TQG”.

Las colombianas decoraron días antes del estreno las pantallas gigantes de Times Square de Nueva York, por lo que no dudamos que Shak esté viajando a la ciudad por algo relacionado al éxito que tiene junto a la cantante de género urbano. Adelanto de TQG de Karol G y Shakira en el Times Square de New York. pic.twitter.com/YBVICUMCBC— Karol G Site (@KarolGSite) February 22, 2023

Por lo pronto, se pudo ver en Estados Unidos. País al que supuestamente se estaría mudando muy pronto junto a su familia. Shakira sólo estaba esperando el “Go” del parte médico de su papá William Mebarak para hacer ese traslado bajo altas rigurosidades y cuidados médicos.

Sigue leyendo:

Karol G asegura que ni sus canciones, ni las de Shakira son para herir a nadie

Adamari López y Andrea Meza vuelven a discutir ahora por Shakira y Gerard Piqué

Karol G estrenó “Mañana Será Bonito”. Participó hasta el hermano de Billie Eilish, Finneas