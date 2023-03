Clara Chía y Gerard Piqué ya hablaron de boda y esto piensa Shakira sobre el matrimonio

La separación de Shakira y Gerard Piqué parecía que comenzaba a quedar en el pasado. Pero ahora ha surgido nueva información que ha abierto viejas heridas. Pues en un show español se dio a conocer que el exfutbolista habría hablado de boda con la que muchos tachan de ser la tercera en discordia, Clara Chía Martí.

Tal cual lo leen queridos lectores. Resulta que durante el programa “Fiesta” conducido por Emma García de Tele5. Fue la conductora Mónica Vergara quien confirmó esta información.

Según lo revelado por Vergara, algunos testigos, de los que se decidió mantener el anonimato, fueron los que revelaron las intenciones de los tórtolos de casarse. Y de igual manera, charlaron de cómo les gustaría su fastuosa boda.

Esto habría sucedido en un restaurante ubicado en la zona alta de Barcelona, en España, en donde pasaron un momento muy romántico y lleno de muestras de cariño.

“En todo momento tienen miradas de complicidad, solo se destila amor, están enamoradísimos”, dio a conocer la presentadora ante el resto de los panelistas que se encontraban en el show, quienes no dijeron mucho tras sorprenderles la noticia.

Incluso Vergara dio a conocer que la polémica pareja es muy cariñosa entre sí, pues se llaman amor, y en un momento de la conversación, él expresa su preocupación por tener que hablar en público. Momento en el que surge el tema de la posible boda.

“Ella no quiere que sea por todo lo alto, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia”, añadió la colaboradora.

Shakira en algún momento habló sobre llegar al altar con su expareja. Lo hizo para el programa “60 minutes”, previo al SuperBowl en donde amenizó el medio tiempo junto a Jennifer Lopez. Pues cumplió junto a Gerard 12 años de relación, así como el nacimiento de dos de sus hijos.