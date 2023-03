Yailin La Más Viral se habría convertido en madre. Nació la tercera hija de Anuel AA

En medio de todo el “boom” mediático que supuso la separación de Yailin La Más Viral y de Anuel AA han surgido fuertes rumores que La Chivirika ya se convirtió en madre. Es decir que ya habría nacido Cattleya, la tercera hija del cantante de género urbano.

El último mensaje que habría subido Yailin La Más Viral a las redes sociales fue su nueva casa. El anterior era un mensaje que causó gran preocupación entre sus fans, pues denotaba que estaba pasando una gran depresión. Ahora varias personas allegadas a la familia de la dominicana han asegurado que la ex de Anuel AA ya dio a luz a su primera hija. Pobre Yailín con depresión por anuel pic.twitter.com/XMeQjj1y28— EL TOXICO RD (@eltoxicord) March 3, 2023

Su hermana Mami Kim dijo que ella seguro está pasando un momento difícil porque su hermana es más débil de mente. También negó los rumores de que Yailin y Anuel se hubiesen separado por ella y mucho que esta habría coqueteado con su ex cuñado. Mismo del que aseguró sólo haberlo visto 4 veces. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

Las redes sociales se han desbocado en felicitar a Yailin La Más Viral quien cambió su foto de perfil en Instagram por una de ella con su papá y quien sólo publicó un storie de una mamá elefante con su hijita. Varios podcasts han asegurado que Cattleya llegó al mundo. View this post on Instagram A post shared by "REAL HASTA LA MUERTE"🌀 (@anuel_aa.llnm22)

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni Yailin La Más Viral, ni Anuel AA o algunos representantes de los artistas se habían pronunciado sobre el hecho para afirmarlo o negarlo. Por el momento les dejamos el último videoclip de La Chivirika con la Menor Queen y Zunna de su tema musical “Chikilio”.

