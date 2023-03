Yailin sorprende con nuevo tema romántico y le dicen: “No te dejaba progresar Anuel AA”

Hace apenas una semana, la rapera Yailin ‘La Más Viral’ se convirtió en madre de su primogénita junto a su esposo Anuel AA, de quien estaría separada. Ahora está dando de qué hablar en las redes sociales por un cambio de estilo musical que ha dejado a sus seguidores sorprendidos.

En su última publicación de Instagram, la dominicana promociona su nuevo tema y muestra su talento junto al cantante Shadow Blow. Sus fanáticos y detractores han reaccionado con asombro por el cambio radical de género musical que dio, incluso han insinuado que Anuel AA tenía “estancada” la carrera musical de Yailin.

En el clip que ya cuenta con más de 800 mil likes hay unos 43 mil comentarios, entre los que destacan algunos como: “El que no te dejaba progresar era Anuel estas mejor sin él”; “La primera canción q me encanta de ella”; “Esa es la verdadera música, no toda vulgar que la hace ver mal y hace que todos la odien” y “Primera vez que me encanta una canción de ella. Si sigue así va a llegar demasiado lejos”.

Algo que llamó mucho la atención de los seguidores en el clip compartido es la voluptuosa y sexy figura que luce la artista tras haber dado a luz a su pequeña Cattleya hace semanas.

Yailin también ha utilizado sus ‘stories’ de Instagram para compartir la letra de su canción, que destaca por su mensaje de amor y apoyo: “Siempre que tú quieras llámame, si me necesitas abrázame, si ves mis defectos mejórame, no me dejes sola acompáñame”.

La letra de este sencillo ha generado una gran curiosidad entre los seguidores de la artista, quienes se preguntan si estará dedicada a su aún esposo Anuel AA. ¿Será que Yailin se ha unido al grupo de famosas que están lanzando canciones dedicadas a sus ex parejas?

Lo cierto es que la canción de Yailin ya está pegando fuerte en las redes sociales, y sus seguidoras la están utilizando para acompañar sus reels en TikTok e Instagram.

Yailin dio a luz a su primogénita el pasado 13 de marzo, y aunque el trapero puertorriqueño confirmó a principios de febrero que estaban separados, no se sabe con certeza si han vuelto a estar juntos, ya que el cantante no ha compartido ninguna foto del nacimiento de su hija o algún momento compartiendo con la pequeña y su madre.

Lo que sí está claro es que Yailin ‘La Más Viral’ está aprovechando su popularidad para interactuar con sus fans y promocionar su nueva colaboración con Shadow Blow.

***

Sigue leyendo:

– Anuel AA advirtió que no, pero Yailin compartió una foto de su bebé

– Yailin impresiona al mostrar cómo luce a pocos días de haber dado a luz a su hija con Anuel AA

– Anuel AA revela que no mostrará a su hija con Yailin por “mal de ojo”