Anuel AA soltó la lengua. Mencionó a Karol G, a Yailin y habló del amor por sus 3 hijos

Por fin lo que todos los fans de Anuel AA estaban esperando: que hablara de las polémicas en torno a sus separaciones y las dos hijas que tuvo recientemente. Una con Yailin La Más Viral, con quien se casó y también se separó. La otra con Melissa Vallecilla, una influencer colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, Anuel AA publicó una foto con Pablo Anuel, su hijo mayor. Mismo que tuvo producto de su relación con la también boricua Astrid Cuevas, quien no está ligada a la música. Ahí admitía que tenía una tercera hija, que es Gianella Gazmey, la cual nació producto de una relación fortuita entre la influencer supuestamente y el ex de Karol G y Yailin.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija, y la amo sin haberla vista aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija", dijo Anuel AA en Instagram.

Por supuesto, muchos de los usuarios de las redes sociales señalaron que al principio él no la había reconocido a la pequeña. El ex de Karol G se defendió de esa acusación: “Tal vez hasta se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que soy un mal ser humano, pensando que estaba negando a una de mis hijas sabiendo que era mía. Nunca fue así, pero también sé y entiendo que no maneje la situación de la manera correcta por cómo pasó todo con tanta maldad y mentira…”.

“Ella salió de forma negativa y con maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses en una relación cuando yo nada más la vi cuatro o cinco horas. No opiné nada hasta que dije que era una mentirosa por live porque solo fue una noche de sexo“, dijo ventilando su lado de la historia en cuanto a Melissa Vallecilla

Recordemos que ella primero dio unas declaraciones no televisadas a El Gordo y La Flaca y después con Quique Usales de Telemundo. Ahí dijo que él sabía que las pruebas de ADN de las pequeña eran positivas.

Anuel AA ya estaba con Yailin La Más Viral

Cuando le participaron al intérprete de "BRRR" y "La Máquina" que iba a tener una segunda hija, el cantante ya estaba con La Chivirika. Sin embargo, entre que tuvo esa relación fugaz y la de la dominicana, pasó un mes, según explicó. Ya cuando se entera del embarazo estaba en una relación formal con Yailin.

Al tiempo nació Gianella y hasta ahora no la ha podido conocer. Eso fue justamente lo que dijo la mamá de la misma sobre lo que esperaba del cantante de trap: que comparta con su hija y se den la oportunidad de ser felices.

Anuel mencionó a Karol G

El ex amigo Tekashi 6ix9ine y Arcangel mencionó en una de esas respuestas a La Bichota. Recordemos que estuvieron comprometidos y que terminaron la relación muy mal. Se le señaló de haberle sido infiel a la intérprete de “El Makinón”, “TQG” y “Mañana Será Bonito”.

Anuel AA dijo que cuando tuvo la relación con Melissa tampoco estaba con Karol G y que tenía casi un año soltero. No es un secreto que ninguno de los dos la pasó bien al término de esa relación. Fue ella la que acabó escribiendo todo su último disco sobre esos dos años en los que tuvo que sobreponerse al dolor y volver a encontrarse.

La buena noticia es que Anuel AA parece estar en el mejor momento de su vida como padre. Eso ha hecho felices también a sus millones de fans alrededor del mundo. Por ahora, les dejamos uno de sus últimos éxito, donde supuestamente le dedica parte de la letra a Karol G, “Más Rica Que Ayer”.

