A Anuel AA le preguntan por Karol G en Venezuela y él responde inesperadamente

El cantante Anuel AA dio un concierto masivo en el marco del Musik Fest en Venezuela. Mientras bajaba al lobby del hotel para dirigirse al venue, un reportero tuvo la oportunidad de preguntarle por Karol G y la respuesta del cantante de género urbano sorprendió a muchos.

“Papi felicita a Karol G por su éxito en la carrera que tú le hiciste. Escúchame Anuel, tu canción es claramente para ella ¿verdad?”. La respuesta del Anuel AA fue inesperada, pues no se mantuvo en silencio como ha hecho en oportunidades anteriores. “Rompiste, rompiste. Posa, posa conmigo para que te hagas viral”, dijo el puertorriqueño.

Luego el cantante se dirigió a la base aérea La Carlota en Caracas, donde fue recibido por lo venezolanos. Muchos de ellos molestos, pues el intérprete de “Del Kilo”, “Las Leyendas No Lloran” y “Si Yo Me Muero” llegó a cantar dos horas más tarde. El público se mostró impaciente, pero aún así terminaron aplaudiendo y perreando al ritmo del reggaetón y trap de Anuel. "Le vamos a enseñar a el mundo que en Venezuela se pasa bien hijueput* y bien cabr*n" 🇻🇪 (Anuel AA).



Muy pronto se estarán dando a conocer muchos más fechas. 📅🔜 pic.twitter.com/1cGAPrUxGy— L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 19, 2023

Anuel AA hace ruido en Venezuela

El mismo se mostró alegre de estar en el país, donde fue recibido por todo lo alto e incluso tuvo la oportunidad de conocer y posar con varios altos políticos de ese país. Uno de ellos fue Tarek William Saab. Esto le valió unas cuantas críticas de la oposición venezolana, pues ese político habría hablado mal de Anuel AA en el pasado. View this post on Instagram A post shared by EL FARANDI 💻🔥 (@elfarandi)

“Billete cambia opinión”, “Tal para cuál, no sé cuál de los dos es peor..”, “Siempre digo esa frase de nueva era “entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto”, “Chavistas siendo chavistas e insultandose ellos mismos”, “Anuel AA es el nuevo cantante de los asesinos chavistas”, “Cuánto le habrán pagado para que viniera a tocar a Vzla, su ex Karol G dijo que no y bastante le ofrecieron”, “Este tipo también estuvo en la cárcel. Está a la altura del chavismo, q asco”, fueron parte de los fuertes mensajes que le dejaron los opositores al Gobierno de Venezuela a Anuel AA en Instagram.

En cuanto a su presentación fue excelente y así lo catalogaron los expertos. Anuel cantó “Secreto”, “Bebesita” y “Más Rica que Ayer”, canciones que en su momento fueron para Karol G. La última surge luego que La Bichota lanzará su tema con Shakira “TQG”, donde lanza dardos contra él y su compañera a Gerard Piqué.

