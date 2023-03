Dicen que Anuel AA tuvo romance con La Perversa. Ella respondió implacable en Instagram

Por un lado Anuel AA se muestra feliz y hasta reconciliado con sus amigos del género urbano Maluma y J Balvin. Por el otro le siguen lloviendo las críticas y las supuestas amantes por todos lados. Esto en medio de fuertes rumores de que su esposa, Yailin La Más Viral, habría dado a luz a la hija de ambos hace unos días. Ahora es la rival de La Chivirika, La Perversa, la que ha salido al ruedo.

Son varios los medios en República Dominicana que dicen que Anuel AA habría tenido una relación con la cantante de dembow y reggaeton, La Perversa. Incluso dicen que de ahí viene la polémica que siempre ha existido entre la Yailin La Más Viral y su homóloga. Ante los rumores de romance, la señalada salió al pasó y “lo humilló”, como aseguran sus propias fans.

“Lo que pasa es que tú estás abatido conmigo y quieres sonido conmigo hace tiempo que yo dejé de mirarte como hombre y eso es lo que te duele. Tengo mi mario y lo amo. Y ese es tu dolor que por más que quieras no puedes llegarme”, publicó La Perversa en Instagram sobre el también ex de Karol G. View this post on Instagram A post shared by Mama Tarima 🇩🇴🔥♏️😈 (@laperversa)

Misma que anda triunfando con su éxito junto a Shakira “TQG”, donde le lanzan todas las indirectas posibles a sus respectivas ex parejas, Gerard Piqué y Anuel AA. Además ya logró récord global en Billboard al alcanzar más reproducciones y ser la primera artista femenina latina en lograrlo con su disco “Mañana Será Bonito”. El primero latino fue Bad Bunny con “Un Verano Sin Ti”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Después que Anuel AA anunciara su separación de Yailin La Más Viral, no se les ha visto más juntos. Ella ha preocupado a sus fans por publicar en Instagram que estaba atravesando una depresión. Por su estado avanzado de embarazo para ese momento, muchos son los que se han preocupado.

A pesar que es casi un hecho que Yailin La Más Viral y Anuel AA se convirtieron en padres, ningún representante de ninguna de las partes ha emitido un comunicado hasta el momento de cierre de esta nota.

El ex de Karol G, por el contrario, ha dado varias declaraciones y ha hecho publicaciones aludiendo que La Bichota factura cada vez que lo menciona en sus canciones. También se ha dicho que Shakira podría demandar al cantante de trap por mencionarla en su último tema, donde le lanza de vuelta a las dos colombianas. “Más Rica Que Ayer” y se los dejamos aquí para que lo disfruten.

