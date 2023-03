A Yailin La Más Viral la está cuidando la mamá de Anuel AA después de dar a luz

El cantante Anuel AA está muy de lleno dedicado a los estrenos musicales que tiene. Aún así dejo todo bajo control para que ni a su hija Cattleya, ni a la madre de la misma, Yailin La Más Viral, le falte la mínima atención y cariño familiar. Por eso la persona cargo es nada más y a nada menos que la mamá de del puertorriqueño.

Después que el exponente de género urbano confirmara el nacimiento de su hija desde un juego del Clásico Mundial de Béisbol, la propia Chivirika compartió una foto de los tres en su cuenta de Instagram. Ahora un fuente cercana a la pareja ha revelado que a la cantante no la está cuidando su familia sino la mamá de Anuel. Recordemos que la hermana de Yailin, la Mami Kim, dio a entender que habían diferencias con la trapera.

Por otro lado, Anuel AA fue implacable con la petición de fotos de su chiquita. A pesar que él mismo confirmó la noticia del nacimiento de Cattleya, muchos querían ver la imagen pero sin el emoji que le pusieron para tapar el rostro de la pequeñita. Esto ha hecho que le pidan tanto a Anuel como a Yailin que publiquen un foto de la bebé. Pero el ex de karol G salió al paso y dijo que no la mostrará. View this post on Instagram A post shared by Yanuel ♋️🧿♐️ (@yailin.anuel.aa)

“No hay fotos de mi princesa pa’ nadie arranquen pal cara*** con su mal de ojo y sus malos deseos… están locos pal caraj*!!!!”, escribió en Instagram el intérprete de “¿Qué Nos Pasó?” y “Messiah”. Al parecer alguien le habría deseado mal a la familia del cantante.

Yailin La Más Viral no se ha pronunciado más después de la última foto que publicó del momento casi exacto en que nació la hija de Anuel AA. De hecho, la instantánea es desde la sala de partos. El mismo familiar de la trapera dijo que aún se encuentra delicada. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

A ciencia cierta no se sabe cómo fue el nacimiento. Pero sí hubo rumores días antes de complicaciones de la dominicana con el embarazo. Por fortuna, todo parece indicar que la chiquita está bien y que sus papás están muy felices y dispuestos a pelearse por defenderla hasta con los dientes. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Sigue leyendo:

Dicen que Anuel AA tuvo romance con La Perversa. Ella respondió implacable en Instagram

Anuel AA se reconcilia con Maluma, Karol G triunfa en París y Yailin atraviesa depresión

Anuel AA y Yailin La Más Viral supuestamente llegaron a los golpes por posibles infidelidades

Anuel AA publica selfie sin camisa y presume sus pectorales en Instagram

Anuel AA es insultado por otra supuesta amante. Le respondió a ella y a Arcángel: “Qué tristeza”