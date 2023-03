Tekashi 69 se va en contra de Daddy Yankee, Anuel AA y Ozuna

Hace pocos días Tekashi 6ix9ine daba un espectáculo de marca mayor pelando con todos alrededor. Al punto, que terminó siendo sacado por policías en el Clásico Mundial de Béisbol en el partido de México contra Puerto Rico. Ahora se ha viralizado otro video de ese mismo día donde le lanza a Anuel AA, Ozuna y Daddy Yankee.

En medio de su estado de embriaguez, Con gigante “billboard” en Times Square, convicto rapero Tekashi 69 lanza nuevo sencillo “Gooba” dice a un quien parece ser un influencer: “Yo Ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante. Yo ayudo a los pobres. Qué artista … Anuel, Daddy Yankee y que son leyenda. Ozuna. Quién ayuda a los pobres como 69. ¿Quién? ¡Nadie! ¿Quién ayuda a los pobres como yo? ¡Nadie! Yo ayudo a los pobres porque mi mamá recogía botellas”. Como sacaron al chota de Tekashi69 del #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/D7y0y6RMTA— LOS COJONES DE MAZINGER (@VladeNeverDies) March 18, 2023

Por supuesto, esto se le suma a ya la mala impresión que dio Tekashi 6ix9ine en el mismo juego. No es la primera vez que el exponente de hip hop se ve involucrado en este tipo de situaciones. Lo ha hecho en alguno de sus conciertos y en otros locales nocturnos después. Sin embargo, esta ha puesto en vergüenza a algunos porque el rapero llevaba a cuestas la bandera de México. View this post on Instagram A post shared by 𝕯𝖊𝖛𝖎𝖑 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 (@devilyoung999) El rapero #Tekashi69 fue expulsado del #WorldBaseballClassic ⚾️ ⁠entre #PuertoRico 🆚 #Mexico anoche por estar aparentemente en estado inconveniente y pelear con fanáticos👀⁠ pic.twitter.com/zxp6n5FCqS— EnCasaConTelemundo (@ECCTelemundo) March 18, 2023

Aún así, Tekashi 6ix9ine sigue siendo admirado por otros tantos y no sólo por sus éxitos musicales sino por sus nobles actos a la comunidad. En varias oportunidades a entregado dinero a los más necesitados. Además siempre se ha mostrado como un hijo que da todo por su mamá. Misma que no para de recibir lujosos obsequios.

Recordemos que Daniel Hernández, como se llama realmente Tekashi, salió en libertad después de una estancia en una cárcel de Nueva York. Por lo que este tipo de conductas pueden hacerlo ir de vuelta a prisión. Los cargos que le habían imputado para aquel momento fueron crimen organizado, posesión y asalto con armas de fuego y conspiración para cometer homicidio. Muchos de ellos los libró al declarar en contra de varios de los integrantes de la banda Nine Trey Bloods. View this post on Instagram A post shared by 𝙏𝙚𝙠𝙖𝙨𝙝𝙞 𝟲𝟵🌈 #1 FAN (@nyc.6ix9ine)

