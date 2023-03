Tekashi 6ix9ine recibe brutal golpiza en el baño de un gimnasio

El rapero Tekashi 6ix9ine fue brutalmente golpeado en el rostro, costillas y mandíbula después que un grupo de hombres lo agarraran entre todos en el baño del gimnasio LA Fitness en Florida. Al parecer no hubo una discusión inicial que diera paso a la golpiza.

Un video que circula en redes sociales muestran cómo el grupo de hombres golpean brutalmente a Tekashi 6ix9ine mientras éste está en el suelo. También se le ve retirarse caminando pero con heridas. Al parecer, el personal del gimnasio se dio cuenta del incidente y llamaron al gerente del establecimiento. Posteriormente a la policía.

Según el abogado de Tekashi 69, Lance Lazzaro, piensan llevar este incidente hasta las últimas consecuencias para que arresten a los responsables. El rapero fue trasladado a un hospital inmediatamente después de los golpes. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Ahí le tomaron unas fotografías que fueron publicada por TMZ en las que se puede apreciar claramente una lesión en su rostro. Hasta el momento de cierre de esta nota se desconoce cuánto tiempo deberá estar el exponente de hip hop recluido en el hospital o si efectivamente ya fue puesto de alta.

Tekashi 6ix9ine en más problemas

Justo unos días antes se viralizó otro video, donde se veía a Tekashi 69 en estado de embriaguez en uno de los juegos de Clásico Mundial de Béisbol entre Puerto Rico y México. Al parecer, el cantante comenzó a pelear con fanáticos e insultarlos hasta que tuvo que ser expulsado por policías del estadio.

🇲🇽⚾🇵🇷 | Sea usted el jurado • La policía sacó -por hacer desorden- del LoanDepot Park en Miami, al rapero Tekashi 6ix9ine, en medio de la celebración del partido entre México y Puerto Rico. pic.twitter.com/z9pStj9b7I— ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) March 18, 2023

Pero la cosa no queda ahí. Al salir siguió despotricando y hasta habló de frente a la cámara de un influencer lanzándole dardos a los cantantes de género urbano Daddy Yankee, Anuel AA y Ozuna. Alegó que ninguno de ellos ayudaba a los necesitados como él lo hace. Recordemos que en varias oportunidades el rapero ha regalado dinero en comunidades de bajos recursos. View this post on Instagram A post shared by Leonel Allegues Rey (@leonel_allegues)

