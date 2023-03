Karol G posó sin sostén para El País y aseguró: “Un desamor te puede destruir la vida”

La colombiana Karol G a su paso por España hace unas semanas dio una entrevista exclusiva El País y además fue portada del El País Semanal donde posó con un torerita abierta sin sostén, pero lo más importante es la visión que tiene del desamor y de cómo el mismo puede afectar tu vida.

Con el lanzamiento de “Mañana Será Bonito”, la cantante Karol G ha dado varias entrevistas y también ha abierto su corazón y ha hablado de todo el dolor que atravesó después de su ruptura con Anuel AA. Incluso llegó a decir que un desamor puede destruirte la vida. Esto en medio de una sesión de fotos bastante picante en la que se mostró sin sostén y llena de aceite.

“Fue horrible. Mi anterior álbum, KG0516, estaba teniendo un éxito increíble y yo no lo quería celebrar. Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado“, dijo Karol G a El País durante la entrevista.

Recordemos que Karol G terminó su relación con Anuel AA poco antes de arrancar el Bichota Tour. Ahí mismo se supo que el cantante de género urbano había comenzado una relación con Yailin La Más Viral. Misma con la que se casó, se separó y acaba de tener su tercera hija llamada: Cattleya. Todo esto se hacía viral y Carolina Giraldo lo veía y sufría.

“Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso”, confesó La Bichota a El País de una manera muy honesta.

La buena noticia es que todo esto quedó en el pasado. También reflejado en su disco “Mañana Será Más Bonito”. Mismo del que dijo le daba un poco de miedo lanzar porque hablaba mucho de ella a nivel personal y de, como todo ser humano, tiene errores y desaciertos. Sin embargo, sus fans una vez más le han dado su apoyo y su disco ha sido todo un suceso que la llevó a ser la primera artista femenina en debutar en el número 1 de reproducciones de iTunes, Spotify y Billboard Global. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G parece estar en una relación con el también reguetonero y colombiano Feid. Hace poco se presentó en Puerto Rico y ahí perrearon y bailaron. El público pidió beso pero, si hay algo que ha aprendió La Bichota, es dejar alguna partecita de su vida privada. Karol G & Feid cantando "FRIKI" en Puerto Rico.🔥🇵🇷 pic.twitter.com/lJCryAm1bJ— Karol G Stats (@KarolGWW) March 11, 2023

