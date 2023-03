Karol G dedica emotivo mensaje a Puerto Rico en Instagram: “Siempre vamos a estar agradecidos”

La cantante de reggaetón Karol G conquistó con tres sold out la ciudad de Puerto Rico. Misma a la que le dedicó un mensaje cargado de amor y sentimiento a sus fans en Instagram. Recordemos que este era uno de los tantos sueños de La Bichota y una vez más cumplió y se superó así misma.

Hace no mucho le decía durante su $strip Love Tour a Molusco justo en el mismo Estadio Hiram Bithorn Sosa de Puerto Rico que quería hacer un sold out ahí. Él le dijo que seguro haría dos y hasta se atrevió a decir que no le sorprendería una tercera presentación. Legó el día y Karol G dejó a “La Isla del Encanto” pidiendo más reggaetón, más perreo y escuchar mucho más de su nuevo disco “Mañana Será Más Bonito”. 🎥 Karol G cantando “PERO TU” en el 2/3 show en el Estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico pic.twitter.com/8FNPqbyGnn— Karol G Site (@KarolGSite) March 12, 2023

Por esta razón, la intérprete de “TQG” junto a Shakira, dedicó un mensaje de amor a PR: “… Cantamos como si no hubiera un mañana o tal vez cantamos así porque sabemos que el mañana siempre va a ser bonito. PUERTO RICO TAS LUCíOOOO. Me sentí como en casa y tanto yo como mi país siempre vamos a estar agradecidos por ese amor tan incondicional !!! LOS AMO COMO UN PU*** PUÑ**”… hoy igual soy feliz porque ustedes están disfrutando este álbum con el alma, la misma que le pusimos cuando lo lo creamos! GRACIAS A TODOS y que se repita pues !!!!!!”, fueron las palabras de Carolina Giraldo en Instagram. Karol G cantando "Gucci Los Paños" en Puerto Rico. 🇵🇷 pic.twitter.com/oHlL2Z2L1p— Karol G Stats (@KarolGWW) March 11, 2023

En estas tres presentaciones tuvo invitados de lujos entre los que estuvieron Eladio Carrión, Bad Gyal y Sean Paul, Romeo Santos, Young Mikko. Por supuesto también estuvo quien se rumorea cada vez más que es su novio, el también cantante de género urbano y paisano, Feid. FEID LLEGÓ DE INVITADO AL CONCIERTO DE KAROL G pic.twitter.com/P6LfiVm8Vc— carloxx iván (@itscarlosivan) March 11, 2023

Aunque no se besaron, el público presente en en Estadio Hibari sd de Puerto Rico no paro de gritarles. Ellos dieron un excelente show. Tal como hicieron el año pasado cuando cantaron juntos El Coliseo de Puerto Rico la canción que tienen juntos “Friki“. QUE COMO ? KAROL G pic.twitter.com/PHyZsB8Vtk— Titøø Gømez💚 (@titoo_gomez_17) March 13, 2023

En ese mismo escenario, Anuel AA se apareció sorpresa al Bichota Tour. Aunque interpretaron su tema, “Secreto” de ahí no se les vio más nunca juntos. Poco tiempo después el cantante de trap anunciaba su relación con la madre de su nueva hija, Yailin La Más Viral. Karol G & Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico! pic.twitter.com/WoIB9K5wyM— Karol G Gifs (@GIFSKAROLG) November 29, 2021

Lo cierto es que todo parece indicar que con “Mañana Será Bonito”, Karol G probablemente ya no refleje más a su ex en sus canciones. Tal como aseguró que hará también su amiga Shakira. Fue la propia Bichota la que dijo en un programa de televisión que la intérprete del “Waka Waka” pretende cerrar la etapa de su ruptura con Gerard Piqué con esta última canción “TQG”, después de haber lanzado “Te Felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Sessions Vol.53”.

Sigue leyendo:

–Becky G se impone ante Karol G y Shakira con 9 nominaciones a los Latin American Awards 2023

–Dicen que Anuel AA tuvo romance con La Perversa. Ella respondió implacable en Instagram

–Anuel AA se reconcilia con Maluma, Karol G triunfa en París y Yailin atraviesa depresión

–Karol G le rechazó una canción a Shakira y después le aceptó una condición para sacar TQG