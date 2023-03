En bikini rojo Karol G se muestra muy divertida mientras maneja un yate

Karol G no teme probar suerte al realizar actividades por primera vez, y ahora se decidió a manejar un yate al atardecer, mientras regresaba de un paseo por el mar. Luciendo muy sexy en bikini rojo y shorts de mezclilla la cantante no dejó de mostrarse muy divertida y fue supervisada en todo momento por el capitán.

La artista colombiana fue entrevistada recientemente por El País Semanal, donde resaltaron sus logros tras el lanzamiento del álbum Mañana será bonito. En fotos para esa publicación lució espectacular en minishorts y un chaleco que, abierto, dejó ver que no llevaba sostén.

Karol G concluyó su larga gira mundial Bichota con tres conciertos en Puerto Rico, y en su cuenta de Instagram publicó fotos que complementó con un largo mensaje de agradecimiento: “Soy feliz porque ustedes están disfrutando este álbum con el alma, la misma que le pusimos cuando lo lo creamos! GRACIAS A TODOS y que se repita pues !!!!!! Los amooooOOooo💟” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

