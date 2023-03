Karol G se luce en microbikini en el videoclip de su más reciente sencillo “Mientras me curo del cora”

Karol G está decidida a lanzar varios sencillos de su esperada producción Mañana será bonito, y acaba de estrenar el video de “Mientras me curo del cora”, una balada que con arreglo de ukulele incluye como fondo la melodía del tema de 1988 “Don’t worry be happy”, pero con el original estilo de la colombiana.

En el clip Karol luce su figura en microbikini y pasea por las playas de Hawái, nadando en el río y descansando sobre la arena. “Mientras me curo del cora” es una de las canciones preferidas de la cantante en este nuevo álbum, y se refleja en la letra, de donde extrajo el título para el disco: “Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito, sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito”.

El álbum Mañana será bonito es el número 1 de la lista Billboard 200, pero Karol también está celebrando que “TQG” -su dueto con Shakira– sigue arrasando, y actualmente es primer lugar en el chart Global 200, superando éxitos como “Flowers” de Miley Cyrus y “Die for you” de The Weeknd con Ariana Grande.

