Karol G sale a pasear en bicicleta, usando ajustados shorts a rayas

Desde el año pasado se anunció la fase final de la exitosa gira Bichota de Karol G, pero los dos últimos conciertos se llevarán a cabo el 11 y 12 de marzo en Puerto Rico; la cantante ya se encuentra ahí, y en sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece usando unos ceñidos shorts a rayas y paseando en bicicleta por una vereda, con su tema “Mientras me curo del cora” como fondo musical. Ella escribió en su post “buenos días”.

La reguetonera colombiana se encuentra muy feliz con el éxito de su más reciente álbum Mañana será bonito, y compartió unas fotografías (que superan los cuatro millones de likes) que la muestran junto a Shakira durante las grabaciones del videoclip del sencillo “TQG”, que ya es número 1: “Como empezó todo … cómo va 🖤 No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con ella @shakira y ella sabe lo honrada que me siento❤️‍🔥TQG❤️‍🔥 Número uno Global !!!!!!! GRACIASSSSsss a Todos por el amor infinito !!! 🇨🇴✨✨✨✨”

Hace algunos días Karol viajó a París para el desfile de la colección Otoño-Invierno de la firma Loewe. Ella sacó su faceta de modelo y posó muy sensual usando un vestido azul y gris, complementando su look con unas gafas de sol de corte futurista. View this post on Instagram A post shared by LOEWE (@loewe)

