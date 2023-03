Feid, supuesto novio de Karol G, vestirá de verde el Youtube Theater Los Ángeles

No se puede decir que llega a Los Ángeles, Feid, básicamente vive en la ciudad si no fuese por los constantes viajes que hace. Varios por su apretada agenda, por fortuna. Otros ,como ya sabemos, con el divertido grupete de La Bichota, Karol G. Pero ese asunto ya está muy comentado y no es lo que trae al colombiano al Youtuber Theater el 27 de abril sino que presentará su “Ferxxo Nitro Jam Underground” a Norteamérica.

Ya le tocaba a Los Ángeles admirar y sobre todo poder disfrutar del crecimiento y talento del cantante de género urbano, Feid. Sí, el mismo de Karol G. Pero en esta oportunidad es él quien dará un espectáculo sin precedentes. Esta gira lo llevará además por otras 28 ciudades más de los Estados Unidos y Canadá de la mano de Live Nation. View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

El Ferxxo Nitro Jam Underground Tour comienza el el jueves 20 de abril en WAMU

Theater en Seattle, WA, e incluye una parada en el YouTube Theater de Hollywood Park el

27 de abril. Si tendrá invitados con los que ya ha colobarodado como: J Balvin, Sebastian Yatra, Maluma y la propia Karol G, pues no lo sabemos aún. Lo que sí está claro es que las entradas salieron a la venta esta semana.

Hace unos días, Karol G estuvo dando 3 conciertos a casa llena en Puerto Rico. Feid fue uno de los invitados y el público literal, enloqueció al verlos juntos. Sin embargo, el profesionalismo de ambos una vez más quedó demostrado. Por supuesto perrearon como han hecho en varias oportunidades y encendieron a los fans. FEID LLEGÓ DE INVITADO AL CONCIERTO DE KAROL G pic.twitter.com/P6LfiVm8Vc— carloxx iván (@itscarlosivan) March 11, 2023

Otro que también se apareció sorpresa y se robó el corazón de La Bichota fue el hijo de Anuel AA, Pablo Anuel. Ahí estaba en primera fila como un ferviente y fan. Cuando Karol G lo vio no pudo evitar emocionarse y darle un beso. Él le había llevado flores y un regalito. No cabe duda que así como dice la colombiana, “Mañana Será Más Bonito“. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

