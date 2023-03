Anuel AA hace negocios con P. Diddy y Yailin La Más Viral regala gargantilla en Instagram

No hay duda. Desde que Anuel AA se separó de Yailin La Más Viral, no ha parado de moverse, crear alianzas y hasta reconciliarse con viejos amigos y colegas como Maluma y J Balvin. Ahora dejó a todo el mundo en un tacón cuando el ex de Karol G publicó una foto con el rapero P. Diddy.

“Crecí viéndote, aprendiendo, queriendo ser como tu en el negocio P. Diddy Y AHORA ESTAMOS HACIENDO NEGOCIOS JUNTOS PERO MÁS IMPORTANTE QUE TODO, TENEMOS UNA HERMANDAD Y VAMOS A UNIR 2 MUNDOS, 2 CULTURAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y VAMOS HACER HISTORIA!!!!!!! Esto no es una foto nama pa ig…. Ahh @djluian”, escribió el cantante de trap Anuel AA en su cuenta de Instagram.

El ex de Jennifer López y exponente del hip hop, P Diddy, no se quedó callado y le respondió: “Hermanos hasta la muerte!! Love! Love!! LOVE”. No se sabe a ciencia cierta en qué se asociaron. No es un secreto para nadie que el ex de Yailin La Más Viral tiene varios negocios además de cantar. Una casa productora, una marca de cannabis, criptomonedas y demás inversiones. Habrá que esperar que adelante de qué se trata.

Lo que seguramente sí suceda es una colaboración musical entre Anuel y P. Diddy. Pero mientras todo esto sucedía, La Chivirika y madre de la tercera hija del puertorriqueño anunciaba que estaba regalando o mejor dicho, rifando, una gargantilla de brillantes. Sólo debía seguir la cuenta de Instagram del comercio patrocinante y colocar un emoji.

Recordemos que hace como un mes el propio intérprete de “Más Rica Que Ayer” y “Por Si Me Muero” dijo en un live de Instagram que se había separado de la cantante dominica. Poco después dieron la bienvenida a su hija Cattleya y, aunque el boricua estuvo en el parto, se sabe que no están viviendo juntos ya. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Los rumores de una posible pelea que incluso llegó a los golpes, sumado a la supuesta fortuna que gasta Anuel AA mensualmente para el cuidado de Yailin habrían generado un quiebre inminente en la pareja. Por lo pronto, el ex de Karol G se nota renovado y bastante fit. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

