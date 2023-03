Anuel AA no se aguanta y saca canción con Maluma después que Arcangel: “Diablo, Que Chimba”

Apenas ayer Arcangel sacó su Music Sessions Vol.45 con Bizarrap. Algo que muchos habían estado esperando y que viene a suplantar la Music Sessions Vol.53 de Shakira. Aunque la tiradera para Anuel AA fue leve, éste no se aguantó y anunció ayer mismo que sacaría un tema con Maluma: “Diablo, Que Chimba”

“Si no la sacas tú hoy mismo la saco yo!!!!!!!”, escribió Anuel AA en su cuenta de Instagram. “Diablo que chimba, Mañana 5 PM/7 PM” dijo Maluma. Así que el día es hoy. Aunque este par estuvo estuvo distanciado por un tiempo, ahora se han unido en amistad y música con una nueva canción “Diablo, Que Chimba”. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

Después que Anuel AA anunciara su ruptura de Yailin La Más Viral, se le ha visto al cantante acercarse a varios de sus amigos del pasado. Entre ellos Maluma, J Balvin, Eladia Carrión y Jhay Cortéz, mismos con los que se reconcilió y se dejó ver hace no mucho en un estudio. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Después lanzó su tema “Más Rica Que Ayer” sin miedo a nada. Por supuesto, todos hablan que este tema va dirigido a Karol G. De hecho nombra a Gerard Piqué y Shakira. Este tema también lo lanzó inmediatamente después de que las colombianas lanzaran “TQG”.

Ahora, mientras Karol G sigue en la promoción de su disco “Malana Será más Bonito” con el que alcanzó en número 1 Global en Billboard como primera artista femenina latina, Anuel AA hasta ha vuelto cantar canciones que no había interpretado más en tarima. Una de ellas fue “Secreto”, la cual cantó en Venezuela en el marco de Music Fest. Anuel interpretando "Secreto" después de un par de años sin cantarla en vivo, Venezuela fue la gran afortunada! 🇻🇪🤍 pic.twitter.com/E9qWjeoW7f— L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 19, 2023

No cabe duda que el cantante de trap anda de vuelta al ruedo, con la misma energía y soltero, tal como ha dejado claro en varias oportunidades. Esto después que naciera su hija Cattleya y viajara a República Dominicana para estar en el nacimiento de la misma. Yailin La Más Viral publicó una foto en Instragram donde se ven los tres en la sala de parto. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

