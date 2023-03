Karol G se deja ver descalza en un colchón en el suelo y hablando de su ruptura de Anuel AA

Una foto de La Bichota, Karol G, rodó por las redes sociales. Se veían en el suelo, un poco llena de aceite y sentada dentro de una habitación con en un colchón en el suelo. Por supuesto, nos pusimos averiguar y dimos con la foto original que es parte de la editorial de El País Semanal, donde hablo también de la terminada con Anuel AA.

@yelialva14 Karolg Fue Portada de la Rwvista ” El País Semanal ” aquí 》》》 Algunas Imágenes del Reportaje ❤🔥 KG🌺 ♬ TQG – KAROL G & Shakira

La reina del reguetón es una currante que ha sudado para llegar al número uno. Una bestia de su tiempo. Arte, negocio y discurso. La Bichota. Dinero, sexo y feminismo. Con su álbum ‘Mañana será bonito’, catarsis de una ruptura sentimental, ha llegado el… https://t.co/zXyrehpN6o— EL PAÍS SEMANAL (@elpaissemanal) March 19, 2023

Así es, Karol G dio una entrevista para el medio y además posó como le gusta verse: sencilla y lo más natural posible. No en vano la cantante de género urbano ha sido una fiel defensodra de la belleza sin filtros, ni toques. Pero amén de las fotos, la colombiana también dio una declaraciones que dejó sin palabras a muchos. View this post on Instagram A post shared by Karol G Stats (@karolgstats)

Hablaba del despecho que le produjo el haber terminado con Anuel AA hace más de dos años atrás. “Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida… Un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima”, aseguró Karol G. View this post on Instagram A post shared by El País Semanal (@elpaissemanal)

Recordemos que parte de sus disco nuevo “Mañana Será Bonito” está dedicado a esos dos años. Ella misma dijo en otra entrevista al New York Times que tenía pánico de sacar este álbum. Consideraba que era muy honesto y que hablaba de partes muy importantes de su vida. Tenía miedo a ser juzgada . Sin embargo lo hizo y ha causado tal impacto que rompió récord en Billboard.

Otro de los grandes éxitos de La Bichota en los últimos meses ha sido su tema con Shakira “TQG”. Carolina Giraldo, como se llama en realidad Karol G, dijo que ese era un tema que grabó y que quería escuchar sólo con sus amigos. No tenía intención de sacarlo. Después llegó todo el drama de Shak y Gerard Piqué y decidió llamarla.

Esta vez lo hizo ella personalmente, según contó en el programa español “El Hormiguero”. Le dijo a Shakira que tenía una canción. La intérprete del “Waka Waka” la escuchó y dijo que era así como se sentía en ese momento. Así fue como las colombianas pusieron manos a la obra. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Recordemos que en un principio hace unos años fue Karol G la buscó a Shakira para pedirle grabar un tema juntas. No recibió respuesta. Después fue la intérprete de “Pies Descalzos” la que buscó a “El Makinon”, pero ésta última dijo que no sintió que ella podía hacer brillar el tema porque no se conectó con el mismo. Finalmente, se terminó dando y ahora es el éxito mundial actual en las plataformas de reproducción musical.

Sigue leyendo:

· En microbikini rosa Karol G expone sus curvas y hasta se pone a comer papas fritas

· Karol G perreó con Feid en minifalda y topcito desde el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico

· A Anuel AA le preguntan por Karol G en Venezuela y él responde inesperadamente