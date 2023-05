Recostada y casi sin nada, Yailin La Más Viral presume masajes pospartos en Instagram

Yailin La Más Viral publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que aparece casi sin nada puesto mientras le daban unos fuertes masajes por su escultural figura. Esto, para bajar toda inflamación que le haya quedado después del posparto de la hija que tuvo con el también cantante de género urbano, Anuel AA.

Pero no solo las curvas de Yailin La Más Viral llamaron la atención, todo el recorrido de su celular por su cuerpo, también. Por supuesto, más de uno dejó flores para la cantante de trap en la red social. Misma que anunció su próximo concierto en la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, parece estarse recuperando de su separación de Yailin La Más Viral y dijo que: “Como quiera tenemos comunicación, tú me entiendes. Por más que sea esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera”, dijo el intérprete de “Mejor Que Yo” y “Más Rica que Ayer”.

Yailin La Más Viral hace alusión a Karol G

Lo que pocos esperaban sucedió. Yailin La Más Viral se refirió a la intérprete de “Tus Gafitas”, “Provenza” y “El Makinon”. “Mañana Será Bonito” colocó su cuenta de Instagram. De inmediato, los fans de los tres cantantes enloquecieron con la polémica que armó. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Todos se preguntan si esto se trata de una colaboración entre ambas. La cantante de República Dominicana además bailó hace pocos días en una discoteca y la canción que sonaba era “Feliz Cumpleaños” de Feid. También lo hizo con “Provenza”. Esto ha aumentado más el rumor. Sin embargo, hay otro grupo de usuarios de redes sociales que especulan otra cosa.

Ante las últimas indirectas y directas también que ha lanzado Anuel AA en sus conciertos y entrevistas sobre Karol G, varios han señalado que esto pudiese ser una venganza por parte de la cantante nacida en República Dominicana.

A pesar de su separación antes de que naciera Cattleya Gazmey, Yailin La Más Viral no ha parado de trabajar. Lanzó su más reciente sencillo y se le ha visto grabando videoclips. Ahora viene con presentaciones en vivo. Habrá que esperar ver si en definitiva la dominicana y la colombiana se traen algo entre manos.

Sigue leyendo:

– Karol G le cambia el color a su Ferrari y lo combina con su cabello rosa

– Anuel AA odiaba la música de Marc Anthony, confesó a Leila Cobo

– Anuel AA confiesa que habló con Bad Bunny y lo reconoce como el mejor

– Yailin La Más Viral se olvida de Anuel AA: lanza canción, regala dinero y baila entre amigos

– Anuel AA soltó la lengua. Mencionó a Karol G, a Yailin y habló del amor por sus 3 hijos