Anuel AA odiaba la música de Marc Anthony, confesó a Leila Cobo

La corta, pero muy condensada entrevista que le hiciera la cabeza principal de Billboard Latin y experta en música, Leila Cobo, a Anuel AA en su programa In Tune pica y se extiende. Ahora que ya la podemos ver completa en YouTube gracias a algunos fans, nos enteramos de la música que el cantante género urbano llegó a odiar de joven.

Muy pocos lo saben pero Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, viene de una familia musical. Su padre fue un promotor muy importante y Presidente de Sony Music en Puerto Rico, isla donde nació el ex de Karol G y Yailin La Más Viral. Ahora ha sorprendido en su más reciente entrevista al decir que llegó a no soportar la música de Marc Anthony.

¡Desde que tengo uso de razón, mi papá legaba a casa con los álbumes que no habían salido de Marc Anthony, Jennifer Lopez, verdad… De todos los de salsa. De Luis Enrique, de Jerry Rivera, de Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle y era escuchar hoy en día… cuando uno graba una canción, uno llega a la casa y la escucha como 40 veces… Cuando era pequeño yo no entendía eso. Yo odiaba las canciones, yo me acuerdo la canción de Marc Anthony… ¿Tú te recuerdas? La mejor de todas sus canciones yo creo de toda su carrera, ‘Contra La Corriente’. Yo la odiaba porque la ponían como 500 veces en una hora, ¿te acuerdas?.. Y uno tratando de ver una película…’, dijo Anuel AA Leila Cobo de Billboard Latin en una divertida anécdota.

Anuel AA también habló de Bad Bunny

En la misma entrevista, el cantante de trap habló de este subgénero y de cómo el mismo se ha posicionado gracias al trabajo duro de muchos de sus colegas como Bad Bunny. A quien además reconoció como el mejor el artista en este momento. Contó además cómo había conversado de este tema con el autor del álbum 'Un Verano Sin Ti' recientemente.

‘… Ahora estamos todos nosotros haciendo trap. Está todo el mundo haciendo trap. Ahora somos más grande todo el mundo… Bad Bunny es el número uno del mundo’, dijo el intérprete de ‘Las Leyendas Nunca Mueren’ y ‘Más Rica Que Ayer’

Anuel AA habla de Yailin La Más Viral

El boricua se paseó por algunas de las polémicas personales que lo han rodeado desde que se convirtió en uno de los artistas latinos más grandes. Eso incluyó su reciente separación de La Chivirika. Dijo que, aunque no estuviesen juntos, ella es la madre, su hija (Catleya) y que siempre serán familia.

No se refirió a su otra hija que reconoció públicamente tener hace poco en una publicación de su cuenta de Instagram, pero sí dejó claro que prácticamente está saliendo muy poco y que está enfocado en ser mejor padre. Admitió que, cuando no está trabajando, está pasando mucho tiempo con su hijo mayor, Pablo Anuel.

También habló de cómo está enfocado en su salud. Su cambio físico salta a la vista, así como el desempeño que tuvo en el escenario de los recientes premios Latin AMAs 2023 en Las Vegas. La verdad el público en las redes sociales y los streamings de Univision enloqueció con la presencia de Anuel AA desde la alfombra roja.

Por último, sorprendió al adelantar que se está preparando para un sueño muy importante que va a cumplir: actuar en una película. No pudo adelantar mucho, pero sí le dio la exclusiva a Leila Cobo sobre este gran acontecimiento. Dijo que su personaje es un hombre malo y que le eso lo hace mucho más emocionante para él.

