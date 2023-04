Chiquinquirá Delgado y Pitbull lucieron diferentes en los Latin AMAs: “Irreconocibles”, dicen lo fans

La espectacular venezolana Chiquinquirá Delgado y el cantante de género urbano Pitbull dieron mucho de hablar ayer en los Latin AMAs 2023 en Las Vegas. Llamaron la atención desde el primer momento que pisaron la alfombra roja y los usuarios de las redes sociales dijeron que ambos lucían muy: diferentes” y hasta “irreconocibles”.

A Chiquinquirá Delgado se le pasó la dosis de bótox y los seguidores no la perdonaron https://t.co/azzYURTg5Q — Meridiano (@MeridianoTV) April 21, 2023

La pareja del periodista mexicano Jorge Ramos llegó con un vestido que estaba compuesto por una parte de arriba negra y una falda tipo paño color azul. Raras veces, Chiquinquirá Delgado usa algo tan cubierto, pero se la aplaude el haber tomado el riesgo. Sin embargo, sus fans y seguidores hicieron alusión a su rostro después de pasar por la alfombra roja de los Latin AMAs 2023. View this post on Instagram A post shared by EL FARANDI 💻🔥 (@elfarandi)

“Chiqui que se hizo en la cara”, “Esas mujeres transforman su rostro de tanta cirugía”, “Esas mujeres transforman su rostro de tanta cirugía”, “Vértigo Chiqui se ve rara”, “El botox en exceso es malo gente”, “Pensé que Chiqui era Kylie Jenner” y “Chiqui por qué se amarró una sábana de falda ella siempre acierta con sus vestidos pero esta vez no”, fue parte de lo que se pudo leer en el Instagram de los premios que organizó Univision, los Latin American Music Awards 2023. Mismo efecto que sucedió con Pitbull. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Después de mucho tiempo alejado de los escenarios, el intérprete de “On The Floor” con Jennifer Lopez, llegó vistiendo un atuendo de cuero. Ahí el reggaetonero cantó y bailó como si los años no pasaran por él. No cabe duda que los fans presentes enloquecieron al ver al ídolo musical.

El mismo efecto de Chiquinquirá Delgado de 50 años pasó con Pitbull de 42. Los seguidores de las redes sociales no dudaron de decir que se veía diferente. Aún así brilló sobre el escenario junto a Vikina, Omar Courtz y Lil Jon puso a bailar hasta al más rígido. A pesar de las críticas, ambos dejaron claro que siguen siendo uno de los más grandes representantes del entretenimiento hispano.

Sigue leyendo:

–Chiquinquirá Delgado se renueva y ahora se dedica a remodelar y a diseñar casas

–Sin ropa interior, Chiquinquirá Delgado explotó su belleza con vestido de aberturas en Mira Quién Baila

–Foto de Pitbull con cabello se hace viral, ¿es verdadera o falsa?

–Chiquis Rivera vistió una camisa a medio abrir y botas altas en los ensayos de Latin AMA’s

–Chiquis Rivera mostró los piernones en los Latin AMA’s y hasta usó la corona de Abeja Reina

–Latin American Music Awards 2023: conoce la lista completa de ganadores