Chiquis Rivera mostró los piernones en los Latin AMA’s y hasta usó la corona de Abeja Reina

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, dio mucho de qué hablar cuando llegó a la alfombra roja de los Latin AMA’s 2023 en Las Vegas con un vestido corto y en tono rosa pastel. Además usó el cabello recogido en un peinado alto, cosa que casi nunca hace la cantante de regional mexicano.

Por supuesto su figura, que además ha cosechado por más de un año con mucha actividad física, quedó a la vista, pues el vestido descubría sus hombros y sus piernas haciéndola mostrar de arriba y de abajo. La belleza notable de Chiquis en la alfombra roja recibió miles de piropos y la llamaron Mexican Tinkerbell, el personaje del dibujo animado de Disney. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Pero eso no fue todo, cuando interpretó su gran éxito “Porque Soy Abeja Reina” estaba vestida de dorado con corona y todo haciéndole honor a su grito de guerra. Así, la cantante de regional mexicano dejó claro que dentro de la industria es una de las más destacadas. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Durante los ensayos, la hija de Jenni Rivera llegó con una camisa a medio abrir y botas altas. También pudo contar que, si se ganaba en el categoría a Mejor Álbum Música Regional, se lo dedicaría a “La Diva de la Banda” como ya ha hecho en el pasado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por supuesto que Chiquis se hizo toda una sesión de fotos antes de subir a tarima. LLamó mucho la atención las manoplas de joyería que tenía puesta. Su look era como ya mencionamos dorado de pieza a cabeza, donde estaba su corona de Abeja Reina y un diseño muy particular de unos cargo pants. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Brilla y mantén tu cabeza arriba” fue lo que escribió la amiga de Becky G, quien se alzó con cuatro galardones y quien conmovió con un impecable discurso sobre el ser latina y sobre todo mexicana. No cabe duda que este par es uno de los más poderosos en el entretenimiento hispano.

