Chiquis Rivera se baja los pantalones para mostrar su body moldeador

Chiquis Rivera mantiene su figura llevando una dieta saludable y haciendo mucho ejercicio, pero eso no le impide seleccionar prendas que la hagan lucir aún mejor. Ahora, a través de sus historias de Instagram ella compartió un video en el que baja sus pantalones para modelar un ajustado body moldeador en color nude: “Como saben, me gusta usar ropa holgada, por lo que es importante para mí que debajo todo esté apretado”.

La cantante ha sacado su faceta de modelo al promocionar diversos productos de la línea lanzada en honor de su mamá Jenni Rivera, y hace unos días compartió una foto en la que aparece luciendo una camiseta cuyo estampado es una frase que hiciera famosa la diva de la banda. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera Fashion™ (@jenniriverafashion)

Chiquis ha tenido mucho éxito con su podcast “Chiquis and chill”, y en el episodio más reciente habló de la grata impresión que le provocó la entrega del público mexicano en sus recientes conciertos: “He estado en festivales, he sido invitada a conciertos de otras personas, pero éste era realmente mi primer concierto (ahí)…y había un sentimiento abrumador, ellos se sabían todas mis canciones, canciones que nunca han sido un sencillo. Fue un momento increíble”. View this post on Instagram A post shared by MCPN: My Cultura Podcast Network (@myculturapodcasts)

